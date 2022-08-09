الرمز البريدي النماص وجميع احيائها ، نتيجة التسائل الذي يتم من قبل الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية حول الرمز البريدي لمنطقة النماص بني تميم والأحياء التابعة لها ، حيث تتزايد أهمية رموز البريدي بسبب حركة النهضة السياحية في السعودية ، والذي يعد من ضمن أحد الأنظمة التي تتبناها جميع الدول حول العالم ، والتي من عبرها يتم الوصول إلى موقع جغرافي المطلوب بسهولة ، تابعوا معنا .

الرمز البريدي النماص وجميع احيائها

الرمز البريدي النماص هو 61977، وبدأ الرقم بـ (6) للدلالة على المدينة التي تتبعها النماص إدارياً وهي منطقة عسير. الرقم الأول في أي رمز بريدي يشير دائمًا إلى المدينة، والرقم الثاني هو رقم المحافظة، متبوعًا برقم الفرع، ثم الرقم الرابع يشير إلى المركز الذي تنتمي إليه المنطقة، والرقم الأخير يشير إلى الوحدة . كل هذه الرموز لها علامات وإشارات يأخذها البريد السعودي لتحديد العنوان الوطني بدقة. وبالتالي، إرسال الرسائل والأوامر إلى مواقعها الصحيحة.

الرمز البريدي لأحياء منطقة النماص

تضم منطقة النماص عددًا من الأحياء، ولكل حي رئيس بلدية خاص به، ولكل حي رمز بريدي، ويمكن لبعض الأحياء مشاركة رمز بريدي واحد أحيانًا. فيما يلي الرموز البريدية لأحياء النماص

حي السلام 67389.

حي الزهور 67386.

حي الشروق 67392.

حي النسيم 67387.

حي النزهة 67397.

حي الفاروق 67393.

حي السلام 67387.

حي السد 67395.

حي الصديق 67387.

حي المروج 67397.

حي بلال 67387.

حي الأندلس 67386.

حي الفيصلية 67387.

حي الضباب 67389.

الرمز البريدي للأماكن التابعة لمنطقة عسير

النماص ليست المنطقة الوحيدة التابعة لعسير. حيث تضم الأخيرة عددًا من الأماكن، والتي نذكر بعضًا من أشهرها برموزها البريدية، من خلال النقاط التالية

أبها 61411.

التثليث 61935.

خميس مشيط 61961.

سراة عبيدة 61914.

محايل 61913.

أحد رفيدة 61974.

بيشة 61361.

تنومة 61988.

ظهران الجنوب 61953.

بلقرن 61985.

رجال الماء 61956.

براق 61967.

المجاردة 61937.

الأحواض 61959.

كيف اعرف الرمز البريدي

يمكن استخدام المواقع المتخصصة لمعرفة الرمز البريدي لأي منطقة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات الهاتف المحمول لنفس الغرض. نوضح أدناه ما يلي

خرائط العنوان الوطني يمكن الوصول إليها “”، يتم تكبير الخريطة المتاحة والنقر على المكان الذي تريد معرفة رمزه، وسيظهر الرمز في أسفل الشاشة.

موقع محدد المواقع السعودي يمكن الوصول إليه “”، ثم الضغط على “الانتقال إلى بوابة محدد المواقع السعودي”، ثم في مربع البحث يتم كتابة اسم المنطقة المرغوبة، وستظهر بيانات الرمز البريدي.

تطبيق الرمز البريدي يمكن الدخول إليه “” ومن الواجهة الرئيسية للتطبيق اضغط على المنطقة وسيظهر الرمز البريدي الخاص بها.

قم بزيارة أقرب فرع للبريد السعودي أو اتصل بخدمة العملاء عبر الهاتف ؛ للاستعلام عن أي كود لأي منطقة في المملكة العربية السعودية.

وفي الختام تعرفنا على الرمز البريدي النماص وجميع احيائها ، حتى يتمكن المواطن من إرسال رسائل مختلفة إلى هذه المنطقة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأغراض التي تتحقق من خلال استخدام الرمز البريدي ، و الرمز البريدي للأماكن التابعة لمنطقة عسير .