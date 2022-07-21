الرمز البريدي بريدة جميع الأحياء ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول الرمز البريدي والذ يعد من ضمن أحد الأنظمة المعتمدة في جميع أنحاء العالم، والتي من عبرها يتم الوصول إلى أي موقع جغرافي المطلوب، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية رمز بريدي محدد، ونحن سوف سنتحدث عن الرمز البريدي لجميع أحياء بريدة ، تابعوا معنا .

المفهوم العام للرمز البريدي وأهميته

الرمز البريدي عبارة عن سلسلة من الأرقام التي تتخللها أحيانًا أحرف، ويساعد الرمز البريدي في تحديد الطرد البريدي أو الموقع الدقيق لمستلم الرسالة، وبالتالي يتم تسليم الطرد البريدي خلال فترة زمنية قصيرة و بدون أي مشاكل. باتباع الرموز البريدية بدلاً من العنوان النصي للمستلم، يكون لكل منطقة جغرافية رمز بريدي محدد يوضح الموقع الدقيق للمستلم.

نظرة عامة على الرمز البريدي في المملكة العربية السعودية

يتكون الرمز البريدي في المملكة العربية السعودية من خمسة أرقام، ولكل رقم دلالة محددة بناءً على ما يلي

الرقم الأول يشير إلى المنطقة الجغرافية في المملكة.

الرقم الثاني يشير إلى رقم قطاع الحي.

الرقم الثالث رقم الفرع.

الخانة الرابعة رقم القسم.

الرقم الخامس يشير إلى رقم المربع.

الرمز البريدي لبريدة

الرمز البريدي لبريدة هو 51411، حيث أن بريدة هي إحدى مناطق المملكة العربية السعودية وتحديداً في شرق القصيم، وتبلغ مساحتها حوالي 912 كيلومترًا مربعًا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 668 ألف نسمة، والعدد من أحيائها 70، ويتميز سكان منطقة بريدة بدخلهم الشهري المرتفع، ويبلغ متوسط ​​دخل الفرد حوالي 9700 ريال سعودي.

الرمز البريدي لجميع احياء بريدة

يوجد في بريدة حوالي سبعين حيًا، وتتميز بريدة بتوفير الكهرباء لجميع الأحياء بنسبة 100٪، وتصل المياه إلى 93٪ من السكان، وتوفر المنطقة خدمات متنوعة لسكانها، خاصة التعليمية والبريدية. كود كل حي من احياء بريدة كالتالي

حي الوادي 56422.

حي المروة 52322.

حي الخضر 52333.

حي اليرموك 52315.

حي الأندلس 52341.

حي الرمال 52341.

حي اللسيب 52331.

حي القضاة 52341.

حي الغدير 52325.

حي السالمية 52333.

حي السبخ 52347.

حي الروابي 52341.

منطقة هولان 52333.

مديرية واسط 52338.

حي السلام 52347.

المنطقة الجنوبية 52354.

حي النسيم 52347.

حي الموطأ 52355.

حي البساتين 52348.

حي الهلال 52355.

حي العريميدي 52351.

حي العجيبة 52355.

حي بريد خب 52352.

حي الصدى 52347.

حي الضاحي 52345.

حي الموطأ 52355.

منطقة الخليج 52338.

منطقة التعليم 52361.

حي خب الثنان 52357.

منطقة الشماس 52359.

حي الشروق 52348.

حي الصالحية 52361.

حي المريدية 523520.

مقاطعة جاردا 52345.

حي الشفق 52547.

حي القادسية 52359.

حي النور 52366.

قضاء الرافعة 52362.

قضاء الزرقاء 52372.

حي المرقب 52359.

حي الصفا 52353.

حي الخبيب 52361.

حي الرواق 52334.

حي الفاروق 52377.

حي المروج 52333.

حي الحزم 52261.

حي الرحاب 52583.

حي الخزامي 52398.

حي الجزيرة 52584.

حي الورود 52394.

حي الريان 52388.

حي أفق 52385.

حي الرابية 52392.

الحي الأخضر 52391.

حي الشقة السفلى 52564.

حي القاع البارد 52365.

حي الصفراء 52382.

حي المنار 52374.

حي المنتزه 52381.

حي المنار 52374.

حي الوسيطة 52363.

حي الروضة 52377.

الرمز البريدي للمناطق التابعة لبريدة

يوجد العديد من الأحياء المحيطة بمنطقة بريدة والتي تم تخصيص رمز بريدي لها وفقًا لما يلي

الضبية 54673.

الوفاة 58494، 58484.

الدليمي 54674، 54673.

القاعدة 58812.

العمود الشمالي 54819، 54814.

البرجسية 52416، 52414.

بدعة 54487.

البكرة 54246، 54274، 54278.

الهمجية 52892.

حجازي 54673.

الجدران 52782، 52577، 52762.

هابرية 54484، 54871، 54873.

القرع 52575.

العفيد 54241.

جرير 54267.

المسك 54673، 54678.

المحلاني 54457، 54458.

القيصومية 54391، 54618، 58811.

القرين 54642، 54674.

الحجة 54673.

الوثاح 52273.

طوال 54257، 54286.

النمرية 54495، 54877.

الطارق 52861، 52973، 52632.

أقلية 52671.

الرس 54646، 54647، 58818.

نومانيا 54265.

صريف 52452، 52454.

الشباكية 54476، 54485.

الشماسة 52412، 52424، 52229.

الطرفاوي 54425، 54427، 54428.

ديم 54757، 54771، 54772.

الزبيرة 52893، 52839.

ذوقان الرقية 54763.

الإيداع 52834، 52842، 52851.

المشرف 52461، 52453، 52289.

مزرعة الزرقاء 52416.

المدرجة 52649، 52676، 52835.

دريمة 54692.

أم خطوط 52632، 52635.

الساق 54693، 54696.

رياض الرماح 52654.

خبراء الرياض 54685، 54686، 54688.

كيف اعرف الرمز البريدي لحي او منطقة بريدة

يمكنك معرفة الرمز البريدي لأي منطقة أو حي في بريدة باتباع الخطوات التالية

ادخل إلى موقع الويب المحدد لخرائط العنوان الوطني عبر الرابط المباشر التالي “”.

انقر فوق الزر (بحث متقدم).

اضغط على زر (بحث بالعنوان).

املأ الحقول الفارغة، ثم اضغط على الزر (بحث).

سوف تجد المنزل أو المنطقة التي تريد معرفة الرمز البريدي لها.

سيظهر العنوان الكامل مع رقم المبنى والشارع والمنطقة والرمز البريدي.

تسميات نظام الرمز البريدي حول العالم

تتشابه أنظمة الرموز البريدية كثيرًا في جميع أنحاء العالم، ولكن لكل دولة مصطلح يختلف عن البلدان المجاورة لها، بما في ذلك ما يلي

الرمز البريدي في الولايات المتحدة.

الرمز البريدي في العديد من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية.

الرمز البريدي في كندا.

CAP في إيطاليا.

رمز PIN / الرمز السري في الهند.

الرمز الجوي في أيرلندا.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر السطور السابقة من موضوعنا اعلاه حول الرمز البريدي بريدة جميع الأحياء ، و تسميات نظام الرمز البريدي حول العالم ، و كيف اعرف الرمز البريدي لحي او منطقة بريدة ، و