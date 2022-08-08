الرمز البريدي حوطة بني تميم والمناطق التابعة لها ، نتيجة التسائل الذي يتم من قبل الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية حول الرمز البريدي لمنطقة حوطة بني تميم والأحياء التابعة لها ، حيث تتزايد أهمية رموز البريدي بسبب حركة النهضة السياحية في السعودية ، والذي يعد من ضمن أحد الأنظمة التي تتبناها جميع الدول حول العالم ، والتي من عبرها يتم الوصول إلى موقع جغرافي المطلوب بسهولة ، تابعوا معنا .

الرمز البريدي السعودي

يعتبر الرمز البريدي جزءًا من العنوان الوطني الرسمي في المملكة العربية السعودية، كما هو الحال عند إرسال شحنة أو خطاب إلى مكان ما، يجب تحديد رمزها البريدي داخل العنوان ؛ حتى يتمكن عمال البريد من فرز الرسائل ؛ لإرساله إلى الموقع المطلوب ؛ يتكون الرمز البريدي من 5 أرقام في المملكة العربية السعودية، لكل منها معنى محدد يفهمه عمال البريد، وعلى هذا الأساس يتم تنفيذ المعاملات البريدية .. وليس البريد فقط هو الذي يتعامل مع هذا الرمز ؛ على سبيل المثال، عند طلب منتجات من بعض المواقع الدولية مثل “علي اكسبريس”، يطلب الموقع هذا الرمز ؛ حتى يتم إرسال الطلب إلى موقعه الصحيح.

الرمز البريدي حوطة بني تميم

الرمز البريدي حوطة بني تميم هو 11941، والرقم يبدأ من الشمال بالرقم (1). حيث تتبع حوطة بني تميم إدارياً منطقة الرياض التي يبدأ رقمها البريدي بالرقم الأول بعد الصفر في قائمة الأرقام ؛ خصصت المملكة العربية السعودية رمزًا رقميًا لكل منطقة من مناطقها. فمثلاً جازان لها رقمها (8) والحدود الشمالية والجوف لها رقم (7) وهكذا. أما عن تفسير باقي أرقام الكود البريدي لحوطة بني تميم فهي

الأول الثاني بعد الأول يدل على القطاع / المحافظة.

تسعة يشير إلى رقم الفرع.

الأربعة علامة التقسيم / المركز التي يتبعها حوطة بني تميم.

الأخير يشير إلى جريدة الساعة الذي يتبع الوحدة.

الوحدة رقم حوطة بني تميم

يمكنكم تحميل ملف أرقام وحدات وفروع البريد السعودي بالرياض من خلال الرابط “”. من أجل تحديد بعض أهم بيانات العنوان الوطني للمكتب، تجدر الإشارة إلى أن العنوان الوطني يتكون مما يلي

اسم المدينة.

رمز بريدي.

اسم الحي.

اسم الشارع.

في حالة عدم توفر اسم الحي والشارع، تتم إضافة ما يسمى بالرقم الفرعي (إحداثيات الموقع).

رقم المبنى.

الرمز البريدي للمناطق التابعة لحوطة بني تميم

هناك العديد من الأحياء والمناطق التي تتبع حوطة بني تميم، ورغم قلة عددها إلا أنها يبلغ عدد سكانها أكثر من أربعين ألف نسمة، وتزخر بالعديد من الأنشطة ؛ إذن، هذه هي رموزنا البريدية

حي زياد 16622.

الفرعي 16622.

الباطن 16622.

المنار 16511.

الورود 16511.

الملك عبد الله 16512.

النهضة 16624.

المحمدية 16511.

الشعيب 16521.

المجد 16631.

الحلة 16512.

الصدر 16512.

التضامن 16511.

الرمز البريدي للمناطق التابعة لمدينة الرياض

بخلاف حوطة بني تميم، هناك عدد كبير من المناطق التي تتبع الرياض على المستوى الإداري في المملكة العربية السعودية، منها ما يلي

الرياض 11461.

الدرعية 11922.

عفيف 11921.

الدوادمي 11911.

تم جمعها 11952.

القويعية 11971.

وادي الدواسر 11991.

السليل 11913.

الإصدار 11912.

شقراء 11961.

Ushaiger 11964.

الزلفي 11932.

الأوقات 11933.

دارما 11923.

المزاحمية 11972.

حريميلة 11962.

الرامة 11981.

الخرج 11942.

النار 11941.

غات 11914.

الاستعلام عن الرمز البريدي حوطة بني تميم

بحيث يثق المواطن بنسبة 100٪ بالرمز البريدي الذي يدخله ؛ حتى لا يرسل كود خاطئ يمكنه الاستعلام عن كود حوطة بني تميم باتباع الخطوات التالية

الوصول إلى موقع خرائط العنوان الوطني عبر الرابط “”.

استخدام الخريطة يدويًا عن طريق تكبير منطقة الرياض والبحث عن “حوطة بني تميم”.

انقر فوقه، وسيظهر الرمز البريدي وبعض التفاصيل الأخرى عنه.

تم تكبير حوطة بني تميم. لاختيار الحي المطلوب اضغط عليه، وستظهر بيانات الحي من الرمز البريدي وغيره.

يمكن تأكيد هذه الخطوة بكتابة “حوطة بني تميم” في عنوان البحث. الضغط على الخيار المطلوب، ولكن استخدام الخرائط يدويًا له الأولوية ؛ لكونها أكثر دقة.

استعلام عن الرمز البريدي السعودي المحدد

نظرًا لأهمية الرمز البريدي، فقد وفرت المملكة موقع محدد المواقع السعودي ؛ تحديد الأرقام البريدية وتفاصيل العنوان الوطني من خلاله، ويكون استخدامها على النحو التالي

الدخول إلى موقع المختار السعودي عبر الرابط “”.

تفعيل خيار “Go to the Saudi Selector Portal” بالضغط عليه.

استخدم الخريطة لتحديد المكان المطلوب كشف رمزه.

اضغط على المنطقة المرغوبة ؛ لإظهار بياناتها.

وفي الختام تعرفنا على الرمز البريدي حوطة بني تميم والمناطق التابعة لها ، وهي تضم عدداً من المعالم الأثرية مثل قصر الخويطر، وغار الأتراك، وقلعة الحلوة مما اعطاها طابع سياحة جيد، بحيث يمكن استخدام الرمز البريدي الصحيح عند كتابة العنوان الوطني .