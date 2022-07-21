الرمز البريدي رابغ والأحياء التابعة لها ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول الرمز البريدي رابغ والذ يعد من ضمن أحد الأنظمة المعتمدة في جميع أنحاء العالم، والتي من عبرها يتم الوصول إلى أي موقع جغرافي المطلوب، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية رمز بريدي محدد ، الموقع أو المكان الذي يرغب أحد المرسلين في إرسال الطرود أو الرسائل إليه ، تابعوا معنا .

معلومات عن محافظة رابغ

تقع محافظة رابغ في مدينة مكة المكرمة، وتعتبر من محافظاتها. تمتلك المحافظة مجموعة واسعة من المعالم والأصول التاريخية والعربية والدينية. تتميز المحافظة بتكاملها الخدمي والتخطيط البارز. كما تضم ​​المحافظة مجموعة كبيرة من العيادات الخاصة من مدارس بنين وبنات ومراكز صحية مختلفة، ناهيك عن أنها تضم ​​مجموعة من الجامعات والكليات ذات الاختصاصات المختلفة.

الرمز البريدي برابغ والأحياء التابعة لها

الرمز البريدي لمدينة رابغ هو 21911، وتضم المدينة مجموعة من الأحياء المختلفة موزعة على مستوى المحافظة، ولكل منها رمز بريدي خاص بها، ونرفق أدناه جدول يوضح الرموز البريدية لأحياء رابغ المحافظة على النحو التالي

اسم الحي رمز بريدي حي ويسترن كروس 25729 منطقة شرق فرنسا 25757 حي الصمد 25728 حي الجود 25753 حي الصبح 25754 منطقة السوق 25754 حي إيست كروس 25754

الرمز البريدي لمحافظات مكة المكرمة

تعد مكة المكرمة واحدة من أكبر مدن المملكة العربية السعودية، والتي تضم مجموعة متنوعة من المحافظات المختلفة، ولكل منها رمزها البريدي الخاص. وفيما يلي قائمة بأبرز المحافظات ورموزها كما يلي

مكة 21955.

جدة 21444.

الطائف 21944.

القنفذة 21912.

الليث 21961.

رابغ 21911.

خليص 21921.

فيرنير 21975.

الخرمة 21985.

انضمام 21971.

كامل 21931.

مويا 21915.

ما هو عدد سكان محافظة رابغ

يبلغ عدد سكان محافظة رابغ أكثر من 92072 نسمة موزعين على مختلف أحياء المحافظة من سعوديين وغير سعوديين. وتتميز المحافظة باقتصادها الراقي والمتميز حيث تعمل في مجالات عديدة ومختلفة بالإضافة إلى احتوائها على مجموعة من الشركات أبرزها الشركة العربية لصناعة مواسير المياه المحدودة (أكوا بايب). ) بالإضافة إلى شركة رابغ للتكرير. كما تضم ​​المحافظة عددًا من المصانع المختلفة، مثل مصنع إنرجيا للصناعات الفولاذية المحدودة، ومصنع إنرجيا للكابلات ذات الجهد المنخفض.

ما هي مساحة محافظة رابغ

تبلغ مساحة محافظة رابغ حوالي 6،679 كيلومتر مربع، أي ما يقارب 2،579 ميلاً مربعاً. يتم تقديم العديد من الخدمات لصالح السكان والعمل على خدمتهم. يشار إلى أن محافظة رابغ تضم مجموعة من ثمانية مراكز، أبرزها مستورة، الأبوة، نويبع، حجر، القديمة، مغنية، صبار، والكلية.

أهمية الرمز البريدي بمحافظة رابغ

لاشك أن للرمز البريدي في المحافظة أهمية عديدة ومختلفة يحققها داخل المحافظة، ونوضح ما يلي

تأكد من صحة العنوان.

كفاءة الشحن.

تسهيل عمل سعاة البريد.

تحديد الموقع أو الموقع بكل سهولة.

تسهيل عمليات إرسال واستلام الطرود.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر السطور السابقة من موضوعنا اعلاه حول التعرف الرمز البريدي رابغ والأحياء التابعة لها ، و أهمية الرمز البريدي بمحافظة رابغ ، و ما هو عدد سكان محافظة رابغ ، و الرمز البريدي لمحافظات مكة المكرمة .