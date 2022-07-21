الرمز البريدي طريف والأحياء التابعة لها ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول الرمز البريدي طريف والذي يعد من ضمن أحد الأنظمة المعتمدة في المملكة السعودية ، والتي من عبرها يتم الوصول إلى أي موقع جغرافي المطلوب، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية رمز بريدي محدد، ونحن سوف سنتحدث عن الرمز البريدي لجميع أحياء طريف ، تابعوا معنا .

معلومات عن محافظة طريف

محافظة طريف هي مدينة في منطقة الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية، بالقرب من الحدود مع الأردن. تقع طريف عند منعطف على الطريق السريع 85 حيث تتجه غربًا إلى الأردن. بلغ عدد سكانها حسب إحصائية عام 2010، 48929 نسمة. تم إنشاؤه لوجود خط الأنابيب عبر شبه الجزيرة العربية، والطريق السريع 85 يشطر طريف إلى طريف “القديمة” في الشمال وطريف “الجديدة” في الجنوب. أما مطار طريف المحلي، فهو يقع على بعد حوالي 5 كيلومترات من المدينة ويقطع رحلة يومية إلى الرياض.

الرمز البريدي طريف

الرقم البريدي لمحافظة طريف هو 91411، ويوفر موقع العنوان الوطني الذي يديره البريد السعودي “سوبيل” القدرة على معرفة أرقام الرمز البريدي التي يمكن من خلالها تحديد الرموز البريدية لجميع المناطق والمحافظات والأحياء والمدن داخل المملكة. المملكة العربية السعودية، وذلك لتسريع عملية الشحن والتسليم التي تقدمها الشركات الخاصة والعامة في المملكة العربية السعودية، وتسهيل الوصول إلى معظم المناطق، ويمكن الدخول والحصول على كود أي منطقة مباشرة “”.

رمز بريدي طريف لجميع الأحياء 1444

تتكون محافظة طارق من عشرة أحياء، ولكل حي رمز بريدي خاص به، والرموز البريدية لكل حي على حدة موضحة في الجدول التالي

اسم الحي رمز بريدي حي الخالدية 75211 حي مضحك 75311 حي الورود 75312 حي الخليج 75311 حي اليرموك 74311 حي سلطانة 75311 حي العروبة 75212 حي الفيصلية 75312 حي العزيزية 75211 حي المساعدية 75212

كيف أرى الرمز البريدي الخاص بي

توفر المؤسسة الطرق التي يمثلها البريد السعودي، الخدمة المسؤولة عن تحديد كل رمز بريدي لكل مواطن سعودي، وتوفر ميزة الحصول على العنوان الوطني السعودي لكل سعودي عبر الموقع الرسمي للبريد السعودي. باتباع الخطوات التالية

الوصول من أي متصفح إلى موقع العنوان الوطني، أو الدخول المباشر “”.

انقر فوق زر البحث المتقدم.

انقر على زر البحث بالعنوان.

ندخل معلومات المدينة والحي والمنطقة.

نضغط على زر البحث.

يتم عرض الخريطة والمنازل في المنطقة المحددة.

نبحث عن المنزل المطلوب، ونضغط على زر علامة التعجب على يمين الصفحة.

ثم ستظهر المعلومات الكاملة للمنزل، بما في ذلك الرمز البريدي.

الرقم الإضافي في العنوان الوطني

الرقم الإضافي في العنوان الوطني هو رقم يتكون من أربعة أرقام، وكل رقم يرمز إلى شيء معين، ويرى أن الرقم الإضافي يكون دائمًا بالقرب من الرمز البريدي، ولكنه مفصول عن الرمز البريدي بعلامة (-)، والرقم الإضافي موجود في السطر الثاني، والذي يتم نسيانه بالرقم الفرعي، ويختلف الرقم الوطني حسب العنوان والشارع والحي، لذلك لا يوجد رقم محدد لمدينة بأكملها، بحيث يوفر الكود جميع المعلومات الخاصة بالعنوان المراد البحث عنه.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر السطور السابقة من موضوعنا اعلاه حول الرمز البريدي طريف والأحياء التابعة لها ، و الرقم الإضافي في العنوان الوطني ، و كيف أرى الرمز البريدي الخاص بي ، و معلومات حول محافظة طريف .