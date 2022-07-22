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الرمز البريدي للهفوف 2022 / 1444

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الرمز البريدي للهفوف 2022 / 1444
الرمز البريدي للهفوف 2022 / 1444

الرمز البريدي للهفوف 2022 / 1444، حددت الاتصالات الإدارية السعودية في مناطق المملكة العربية السعودية والاحساء والهفوف والسلمانية ومؤسسة البريد السعودي الرمز البريدي للهفوف 2022 / 1444 الخاص بها، فهذا الرقم له أهمية كبيرة، فهذا الرمز له أهمية كبيرة، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم سوف نضع لكم الرمز البريدي للهفوف 2022 / 1444، بالاضافة الى ذكر أهمية الرمز البريدي وطريقة التعرف على الموز البريدية لجميع لمناطق المملكة العربية السعودية بالتفصيل، تابعونا.

الرمز البريدي للهفوف 2022 / 1444

وضعت وزارة الاتصالات الخاصة في المملكة العربية السعودية بتحديد الرمز البريدي لجميع المناطق فيها، ويمكن تفصيل الرموز البريدية لمنطقة الهفوف المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية كالآتي:

المنطقة الرمز البريدي
الـرمز البـريدي الهـفوف 36343
االـرمز البـريدي الهـفوف والمبرز 36344
الـرمز البـريدي الهـفوف 36345
الـرمز البـريدي الهـفوف 36362
الـرمز البـريدي الهـفوف 36363
الـرمز البـريدي الهـفوف 36364
الـرمز البـريدي الهـفوف 36365
الـرمز البـريدي الهـفوف 36366
الـرمز البـريدي الهـفوف 36364
الـرمز البـريدي الهـفوف 36373
الـرمز البـريدي الهـفوف 36374
الـرمز البـريدي الهـفوف 36375
الـرمز البـريدي الهـفوف 36381
الـرمز البـريدي الهـفوف 36382
الـرمز البـريدي الهـفوف 36384
الـرمز البـريدي الهـفوف 36385
الـرمز البـريدي الهـفوف 36386
الـرمز البـريدي الهـفوف 36387
الـرمز البـريدي الهـفوف 36388
الـرمز البـريدي الهـفوف 36389
الـرمز البـريدي الهـفوف 36421
الـرمز البـريدي الهـفوف 36426
الـرمز البـريدي الهـفوف 36428
الـرمز البـريدي الهـفوف 36441
الـرمز البـريدي الهـفوف 36442
الـرمز البـريدي الهـفوف 36443
الـرمز البـريدي الهـفوف 36444
الـرمز البـريدي الهـفوف 36445
الـرمز البـريدي الهـفوف 36446
الـرمز البـريدي الهـفوف 36448
الـرمز البـريدي الهـفوف 36449
الـرمز البـريدي الهـفوف 36461
الـرمز البـريدي الهـفوف 36467
الـرمز البـريدي الهـفوف 36468
الـرمز البـريدي الهـفوف 36471

أهمية الرمز البريدي

للرمز البريدي أهمية كبيرة فهناك عدد كبير من المناطق في المملكة العربية السعودية، وتم تحديد رمز بريدي خاص في كل منطقة، وللتعرف على أهمية الرمز البريد من الاتي:

  • يتكون الرمز البريدي من أحرف وأرقام يتم  اضافتها على العنوان البريدي للموقع الجغرافي.
  • يسهل الرمز البريدي تقسيم المناطق والمواقع الجغرافية لشركات الشحن وتوصيل الشحنات بدقة.
  • يساعد الرمز البريدي في تقسيم الوحدات السكنية من  ضمن المناطق الكبيرة لضمان سهولة الوصول إليها إلكترونيا أو عن طريق البريد.
  • يستخدم الرمز البريدي في إثبات مكان الإقامة للعديد من المواقع العالمية بالإضافة إلى الشحن والتسويق الإلكتروني في مواقع التسوق الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.