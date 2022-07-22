الرمز البريدي للهفوف 2022 / 1444، حددت الاتصالات الإدارية السعودية في مناطق المملكة العربية السعودية والاحساء والهفوف والسلمانية ومؤسسة البريد السعودي الرمز البريدي للهفوف 2022 / 1444 الخاص بها، فهذا الرقم له أهمية كبيرة، فهذا الرمز له أهمية كبيرة، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم سوف نضع لكم الرمز البريدي للهفوف 2022 / 1444، بالاضافة الى ذكر أهمية الرمز البريدي وطريقة التعرف على الموز البريدية لجميع لمناطق المملكة العربية السعودية بالتفصيل، تابعونا.

الرمز البريدي للهفوف 2022 / 1444

وضعت وزارة الاتصالات الخاصة في المملكة العربية السعودية بتحديد الرمز البريدي لجميع المناطق فيها، ويمكن تفصيل الرموز البريدية لمنطقة الهفوف المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية كالآتي:

المنطقة الرمز البريدي الـرمز البـريدي الهـفوف 36343 االـرمز البـريدي الهـفوف والمبرز 36344 الـرمز البـريدي الهـفوف 36345 الـرمز البـريدي الهـفوف 36362 الـرمز البـريدي الهـفوف 36363 الـرمز البـريدي الهـفوف 36364 الـرمز البـريدي الهـفوف 36365 الـرمز البـريدي الهـفوف 36366 الـرمز البـريدي الهـفوف 36364 الـرمز البـريدي الهـفوف 36373 الـرمز البـريدي الهـفوف 36374 الـرمز البـريدي الهـفوف 36375 الـرمز البـريدي الهـفوف 36381 الـرمز البـريدي الهـفوف 36382 الـرمز البـريدي الهـفوف 36384 الـرمز البـريدي الهـفوف 36385 الـرمز البـريدي الهـفوف 36386 الـرمز البـريدي الهـفوف 36387 الـرمز البـريدي الهـفوف 36388 الـرمز البـريدي الهـفوف 36389 الـرمز البـريدي الهـفوف 36421 الـرمز البـريدي الهـفوف 36426 الـرمز البـريدي الهـفوف 36428 الـرمز البـريدي الهـفوف 36441 الـرمز البـريدي الهـفوف 36442 الـرمز البـريدي الهـفوف 36443 الـرمز البـريدي الهـفوف 36444 الـرمز البـريدي الهـفوف 36445 الـرمز البـريدي الهـفوف 36446 الـرمز البـريدي الهـفوف 36448 الـرمز البـريدي الهـفوف 36449 الـرمز البـريدي الهـفوف 36461 الـرمز البـريدي الهـفوف 36467 الـرمز البـريدي الهـفوف 36468 الـرمز البـريدي الهـفوف 36471

أهمية الرمز البريدي

للرمز البريدي أهمية كبيرة فهناك عدد كبير من المناطق في المملكة العربية السعودية، وتم تحديد رمز بريدي خاص في كل منطقة، وللتعرف على أهمية الرمز البريد من الاتي: