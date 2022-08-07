الرمز البريدي لمنطقة القطيف والأحياء التابعة لها ، نتيجة التسائل الذي يتم من قبل الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية حول الرمز البريدي لمنطقة القطيف والأحياء التابعة لها ، حيث تتزايد أهمية رموز البريدي بسبب حركة النهضة السياحية في السعودية ، والذي يعد من ضمن أحد الأنظمة التي تتبناها جميع الدول حول العالم ، والتي من عبرها يتم الوصول إلى موقع جغرافي المطلوب بسهولة ، تابعوا معنا .

الرمز البريدي وأهميته

الرمز البريدي، أو ما يعرف بالرمز البريدي، هو رمز يفهمه مشغلو النظام البريدي الإلكتروني والإلكتروني ؛ تم إعطاء كل منطقة في المملكة العربية السعودية رمزها الخاص، بحيث يتم تحويل اسم المدينة إلى كود، ومن ثم يتم تصنيف الطرود والشحنات للتسليم، وهو أمر مهم أيضًا في بعض عمليات التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت ؛ لإرسال شيء أو بضائع من مكان إلى آخر عبر شركات الشحن أو البريد السعودي، وكلاهما يتطلب رمزًا بريديًا.

الرمز البريدي لمنطقة القطيف

الرمز البريدي لمنطقة القطيف هو 32618، والرمز البريدي هو مجموعة من الأرقام التي لها أهمية. على سبيل المثال، يشير الرقم الأول إلى مدينة معينة، ويشير الثاني إلى “قطاع” داخل المدينة، ويشير الرقم الثالث إلى الفرع ويشير الرابع إلى المركز / القسم. هنا بدأ الرمز بالرقم ثلاثة وهو الرمز البريدي للمنطقة الشرقية حيث تقع القطيف. ولكل مدينة رقم مثلا الرياض لها رقم (1) وجيزان رقمها (8) ومكة (2) والمدينة المنورة وتبوك (4) والجوف والحد الشمالي (7) وهكذا على.

الرمز البريدي لأحياء القطيف

تضم منطقة القطيف أكثر من 40 حيًا، ولكل حي منها رقمه الخاص. فيما يلي بعض الرموز البريدية لأشهر أحياء القطيف

حيّ رمزه البريدي حيّ رمزه البريدي حي الجواهر 32642 حي الساحل 32616 منطقة الريف 32663 حي الجميمة 32662 حي الفتح 32617 حي الواحة 32626 حي الزهراء 32642 حي الحسين 32641 حي البحر 32637 المنطقة الصناعية 32642 حي البوادي 32662 منطقة الخزامى 32633 حي البادية 32655 حي المزروع 32619 حي المروج 32624 حي الزمرد 32653 حي الجزيرة 32636 حي الشهباء 32653 منطقة الروضة 32625 – 32662 حي النرجس 32643 حي الشاطئ 32617 حي المشتل 32661

الرمز البريدي لأحياء المنطقة الشرقية

نعرض في الجدول التالي الرمز البريدي لبعض مناطق المنطقة الشرقية من المملكة

منطقة رمز بريدي منطقة رمز بريدي الحسا 31982 حفر الباطن 31991 تنورة الرأس 31941 قرية العليا 31912 الاخبار 31952 الدمام 31146 بقيق 31992 الجبيل الصناعية 31961 الظهران 31932 الجبيل 31951 الخفجي 31971 حافي القدمين 31982

كيفية معرفة الرمز البريدي والعنوان الوطني

يمكنك معرفة الرمز البريدي وأي بيانات تتعلق بالعنوان الوطني إلكترونيًا، وفي بضع دقائق، من خلال الخطوات التالية

افتح موقع محدد المواقع السعودي – التابع للبريد السعودي – من خلال الرابط “”.

اختر “Go to the Saudi Selector Portal”.

يمكن استخدام مربع البحث لكتابة المدينة واسم المنطقة التي تريد معرفة بياناتها ولكن الأفضل اختيار المدينة يدويًا من الخريطة ثم تكبير الخريطة واختيار الحي أو المنطقة حسب بالضغط عليه.

سيظهر الرمز البريدي للمنطقة.

مكونات العنوان الوطني الصحيح

الرمز البريدي وحده لا يكفي لإرسال شحنة أو إجابة إلى منطقة في جميع أنحاء المملكة! يجب أن يحتوي العنوان على 6 عناصر متاحة ؛ لكي يصل البريد إلى وجهته الصحيحة

مدينة.

الرمز البريدي للمحافظة / المنطقة (5 أرقام).

الرقم الفرعي (4 أرقام)، وهو إحداثيات الموقع، ويجب إضافته في حالة عدم توفر اسم الشارع أو الحي.

اسم الحي.

اسم الشارع.

رقم المبنى سواء سكني او تجاري (4 ارقام).

كيف أعرف رقم صندوق البريد الخاص بي من العنوان الوطني

الطريقة الأولى عن طريق الاتصال على 920005700 وطلب الرقم البريدي، والطريقة الثانية عن طريق القيام بالخطوات التالية

افتح موقع العنوان الوطني من خلال الرابط “”.

تفعيل خاصية الـ GPS على الموبايل.

حدد الموقع الحالي بالضبط على الخريطة، وغالبًا ما تتم هذه العملية تلقائيًا بعد تشغيل محدد المواقع.

انقر فوق “بحث”، وستظهر صفحة بالبيانات البريدية الخاصة بالموقع.

من الجدير بالذكر أن هناك فرقًا بين الرمز البريدي وصندوق البريد ؛ الرمز عبارة عن مجموعة من الأرقام التي تشير إلى منطقة معينة ؛ بحيث يمكن استنتاج العنوان. أما صندوق البريد فهو رمز آخر يعبر عن الصندوق الخاص بفروع البريد السعودي والذي توجد فيه جميع المراسلات.

وفي الختام تعرفنا على الرمز البريدي لمنطقة القطيف والأحياء التابعة لها ، وهي واحدة من محافظات المنطقة الشرقية غنية بالزيوت ومزارع الفاكهة وأهميتها الاقتصادية المعروفة ، وطريقة التعرف على رقم صندوق البريد الخاص بي من العنوان الوطني .