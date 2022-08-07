الرمز البريدي لمنطقة القنفذة والأحياء التابعة لها ، نتيجة التسائل الذي يتم من قبل الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية حول الرمز البريدي لمنطقة القنفذة والأحياء التابعة لها ، حيث تتزايد أهمية رموز البريدي بسبب حركة النهضة السياحية في السعودية ، والذي يعد من ضمن أحد الأنظمة التي تتبناها جميع الدول حول العالم ، والتي من عبرها يتم الوصول إلى موقع جغرافي المطلوب ، تابعوا معنا .
رمز بريدي
الرمز البريدي هو رمز يتكون من مجموعة أرقام وأحيانًا أحرف، وهو رمز مكتوب في العنوان البريدي، وذلك لتسهيل الفرز الإلكتروني للبريد وتحديد المواقع في أقصر وقت ممكن، ومن ثم تسليم الشحنات التي تقع في منطقة جغرافية واحدة مع بعضها البعض ولعدد من الأغراض الأخرى يعتبر الرمز البريدي مهمًا عند إرسال شحنة عبر البريد أو من خلال شركات الشحن، كما أنه مهم أيضًا في بعض عمليات التسوق عبر الإنترنت ؛ قد تطلبه بعض المواقع بأسماء مختلفة الرمز البريدي والرمز البريدي والرمز البريدي.
مكونات مضغوطة
من باب الاستخدام الواعي للرمز البريدي، نذكر أن هذه الأرقام ليست عشوائية ؛ بل لها معنى
- الرقم الأول يشير إلى المدينة.
- الرقم الثاني يشير إلى القطاع.
- الرقم الثالث إشارة إلى الفرع.
- الرقم الرابع إشارة إلى القسم أو المركز.
- الخانة الخامسة مربع الوحدة.
القنفذة الرمز البريدي
الرمز البريدي لمنطقة القنفذة هو (21912)، وتجدر الإشارة إلى أن القنفذة تتبع إدارياً لمنطقة مكة المكرمة، ورمزها البريدي (21955) ؛ حيث يتم توزيع الرموز البريدية في المملكة على ما يقرب من 13 منطقة رئيسية / إدارية، بما في ذلك مكة المكرمة.
الرمز البريدي لأحياء منطقة القنفذة
القنفذة مساحة واسعة جدا، وتمتلك عدد كبير من المراكز والقرى والأحياء منها حي الاسكان، الروبة، والحي الغربي.
|حيّ
|رمز بريدي
|حيّ
|رمز بريدي
|الشامية
|28821
|حي الملك عبدالعزيز الغربي + حي الملك عبدالعزيز الرئيسي
|28821
|حي النعيمية
|28821
|حي الزهور
|28821
|الحي الشرقي
|28822
|حي الخالدية
|28821
|حي الكورنيش
|28822
|حي مخطط البرج
|28824
|حي الملك فهد
|28814
|مركز أحد بني زيد
|28816
|مركز قرية مغاوي
|28977
|قرية هشيمة
|28922
|قرية البلقاء
|28885
|قرية المقفي
|28974
|قرية المزايف
|28735
|قرية المسيليم
|28736
|قرية عاجلة
|28744
|قرية العماير
|28852
|قرية عمودية
|28812
|قرية القدم
|28743
|قرية جمعة ربيعة
|28893
|قرية العراجاء
|28918
|قرية السبتة
|28993
|قرية هيبيت السبت
|28949
|قرية القره
|28728
|قرية بريم
|28915
|قرية عينة
|28988
|قرية الفلق
|28878
|قرية الحبيل
|28873
|قرية خميس حرب
|28892
|قرية الصحوة
|28927
|قرية كدوى العواج
|28955
|قرية خشنة
|28942
|قرية الأمان
|28953
|قرية الحص
|28768
|قرية القوز
|28846
|قرية مشرف
|28879
|قرية القوزه
|28894
|قرية صفة
|28936
|قرية حتافرة
|28886
|قرية قهمان
|28919
|قرية الحطامية
|28932
الرمز البريدي لأحياء منطقة مكة المكرمة
لكل منطقة إدارية على مستوى المملكة عدد من المحافظات التابعة لها، وفيما يلي الرمز البريدي للمناطق التابعة لمكة المكرمة باستثناء منطقة القنفذة
|منطقة
|رمز بريدي
|منطقة
|رمز بريدي
|مكة المكرمة
|21955
|تمويه
|21915
|الليث
|21691
|مخلص
|21921
|جدة
|21444
|ممتلئ
|21931
|رابغ
|21911
|رنيه
|21975
|انضم
|21971
|الفتحة
|21985
الاستعلام عن الرمز البريدي للقنفذة
بسبب مساحة القنفذة الشاسعة، لا يمكن حساب الرموز البريدية لكل منطقة على حدة. لذلك تم توفير تقنية البحث الإلكتروني للرمز البريدي والتي يمكن استخدامها على النحو التالي
- الوصول إلى خريطة العنوان الوطني من خلال الرابط ““.
- اكتب “قنفذة” في مربع البحث، ثم قم بتفعيل البحث. أفضل طريقة هي استخدام الخريطة لتحديد الموقع، والنقر على قنفذة وتسجيل الرمز البريدي لاستخدامه.
- قم بتكبير الخريطة لتحديد الحي (يفضل التكبير إلى 000 على الأقل).
- انقر فوق الحي، وسيظهر الرمز البريدي للحي.
الرمز البريدي لمنطقة القنفذة المملكة العربية السعودية المحدد
يمكن التعرف بدقة على الرمز البريدي للقنفذة أو أي من الأحياء التابعة لها من خلال خدمة تحديد المواقع الإلكترونية للبريد السعودي باتباع الخطوات التالية
- افتح المحدد الإلكتروني “”.
- اضغط للذهاب إلى البوابة السعودية المحددة.
- من الخريطة يتم اختيار القنفذة بالضغط عليها وسيظهر الرمز البريدي.
- للحصول على الرمز البريدي لأي من أحياء القنفذة، قم بتكبير الخريطة يدويًا وانقر على الحي المطلوب، وسيظهر رمزها البريدي.
تطبيق الرمز البريدي للمملكة العربية السعودية
هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحديد الرمز البريدي، ومع تطور الأنظمة الرقمية والتكنولوجية، ظهر تطبيق “الرمز البريدي للمملكة العربية السعودية”، والذي يمكن تنزيله من خلال الرابط “”، ومن القائمة الداخلية للتطبيق، والمدينة والمنطقة التي سيتم تحديد الرمز البريدي لها.
تعرفنا عبر السطور السابقة حول الرمز البريدي لمنطقة القنفذة والأحياء التابعة لها ، وهي من أكبر محافظات المملكة ، حتى أن البعض يسميها غادة الجنوب ، وموقعها القريب من مكة يزيد من حيويتها ويعطيها أهمية أكبر ، تطبيق الرمز البريدي للمملكة العربية السعودية .