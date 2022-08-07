الرمز البريدي لمنطقة القنفذة والأحياء التابعة لها ، نتيجة التسائل الذي يتم من قبل الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية حول الرمز البريدي لمنطقة القنفذة والأحياء التابعة لها ، حيث تتزايد أهمية رموز البريدي بسبب حركة النهضة السياحية في السعودية ، والذي يعد من ضمن أحد الأنظمة التي تتبناها جميع الدول حول العالم ، والتي من عبرها يتم الوصول إلى موقع جغرافي المطلوب ، تابعوا معنا .

رمز بريدي

الرمز البريدي هو رمز يتكون من مجموعة أرقام وأحيانًا أحرف، وهو رمز مكتوب في العنوان البريدي، وذلك لتسهيل الفرز الإلكتروني للبريد وتحديد المواقع في أقصر وقت ممكن، ومن ثم تسليم الشحنات التي تقع في منطقة جغرافية واحدة مع بعضها البعض ولعدد من الأغراض الأخرى يعتبر الرمز البريدي مهمًا عند إرسال شحنة عبر البريد أو من خلال شركات الشحن، كما أنه مهم أيضًا في بعض عمليات التسوق عبر الإنترنت ؛ قد تطلبه بعض المواقع بأسماء مختلفة الرمز البريدي والرمز البريدي والرمز البريدي.

مكونات مضغوطة

من باب الاستخدام الواعي للرمز البريدي، نذكر أن هذه الأرقام ليست عشوائية ؛ بل لها معنى

الرقم الأول يشير إلى المدينة.

الرقم الثاني يشير إلى القطاع.

الرقم الثالث إشارة إلى الفرع.

الرقم الرابع إشارة إلى القسم أو المركز.

الخانة الخامسة مربع الوحدة.

القنفذة الرمز البريدي

الرمز البريدي لمنطقة القنفذة هو (21912)، وتجدر الإشارة إلى أن القنفذة تتبع إدارياً لمنطقة مكة المكرمة، ورمزها البريدي (21955) ؛ حيث يتم توزيع الرموز البريدية في المملكة على ما يقرب من 13 منطقة رئيسية / إدارية، بما في ذلك مكة المكرمة.

الرمز البريدي لأحياء منطقة القنفذة

القنفذة مساحة واسعة جدا، وتمتلك عدد كبير من المراكز والقرى والأحياء منها حي الاسكان، الروبة، والحي الغربي.

حيّ رمز بريدي حيّ رمز بريدي الشامية 28821 حي الملك عبدالعزيز الغربي + حي الملك عبدالعزيز الرئيسي 28821 حي النعيمية 28821 حي الزهور 28821 الحي الشرقي 28822 حي الخالدية 28821 حي الكورنيش 28822 حي مخطط البرج 28824 حي الملك فهد 28814 مركز أحد بني زيد 28816 مركز قرية مغاوي 28977 قرية هشيمة 28922 قرية البلقاء 28885 قرية المقفي 28974 قرية المزايف 28735 قرية المسيليم 28736 قرية عاجلة 28744 قرية العماير 28852 قرية عمودية 28812 قرية القدم 28743 قرية جمعة ربيعة 28893 قرية العراجاء 28918 قرية السبتة 28993 قرية هيبيت السبت 28949 قرية القره 28728 قرية بريم 28915 قرية عينة 28988 قرية الفلق 28878 قرية الحبيل 28873 قرية خميس حرب 28892 قرية الصحوة 28927 قرية كدوى العواج 28955 قرية خشنة 28942 قرية الأمان 28953 قرية الحص 28768 قرية القوز 28846 قرية مشرف 28879 قرية القوزه 28894 قرية صفة 28936 قرية حتافرة 28886 قرية قهمان 28919 قرية الحطامية 28932

الرمز البريدي لأحياء منطقة مكة المكرمة

لكل منطقة إدارية على مستوى المملكة عدد من المحافظات التابعة لها، وفيما يلي الرمز البريدي للمناطق التابعة لمكة المكرمة باستثناء منطقة القنفذة

منطقة رمز بريدي منطقة رمز بريدي مكة المكرمة 21955 تمويه 21915 الليث 21691 مخلص 21921 جدة 21444 ممتلئ 21931 رابغ 21911 رنيه 21975 انضم 21971 الفتحة 21985

الاستعلام عن الرمز البريدي للقنفذة

بسبب مساحة القنفذة الشاسعة، لا يمكن حساب الرموز البريدية لكل منطقة على حدة. لذلك تم توفير تقنية البحث الإلكتروني للرمز البريدي والتي يمكن استخدامها على النحو التالي

الوصول إلى خريطة العنوان الوطني من خلال الرابط ““.

اكتب “قنفذة” في مربع البحث، ثم قم بتفعيل البحث. أفضل طريقة هي استخدام الخريطة لتحديد الموقع، والنقر على قنفذة وتسجيل الرمز البريدي لاستخدامه.

قم بتكبير الخريطة لتحديد الحي (يفضل التكبير إلى 000 على الأقل).

انقر فوق الحي، وسيظهر الرمز البريدي للحي.

الرمز البريدي لمنطقة القنفذة المملكة العربية السعودية المحدد

يمكن التعرف بدقة على الرمز البريدي للقنفذة أو أي من الأحياء التابعة لها من خلال خدمة تحديد المواقع الإلكترونية للبريد السعودي باتباع الخطوات التالية

افتح المحدد الإلكتروني “”.

اضغط للذهاب إلى البوابة السعودية المحددة.

من الخريطة يتم اختيار القنفذة بالضغط عليها وسيظهر الرمز البريدي.

للحصول على الرمز البريدي لأي من أحياء القنفذة، قم بتكبير الخريطة يدويًا وانقر على الحي المطلوب، وسيظهر رمزها البريدي.

تطبيق الرمز البريدي للمملكة العربية السعودية

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحديد الرمز البريدي، ومع تطور الأنظمة الرقمية والتكنولوجية، ظهر تطبيق “الرمز البريدي للمملكة العربية السعودية”، والذي يمكن تنزيله من خلال الرابط “”، ومن القائمة الداخلية للتطبيق، والمدينة والمنطقة التي سيتم تحديد الرمز البريدي لها.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول الرمز البريدي لمنطقة القنفذة والأحياء التابعة لها ، وهي من أكبر محافظات المملكة ، حتى أن البعض يسميها غادة الجنوب ، وموقعها القريب من مكة يزيد من حيويتها ويعطيها أهمية أكبر ، تطبيق الرمز البريدي للمملكة العربية السعودية .