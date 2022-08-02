الرمز البريدي لمنطقة الليث والأحياء التابعة لها ، نتيجة التسائل الذي يتم من قبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول الرمز البريدي لمنطقة الليث والأحياء التابعة لها ، والذي يعد من ضمن أحد الأنظمة المعتمدة في المملكة السعودية ، والتي من عبرها يتم الوصول إلى موقع جغرافي المطلوب، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية رمز بريدي محدد، تابعوا معنا .

معلومات عن منطقة الليث

محافظة الليث هي إحدى المحافظات التابعة لمدينة مكة المكرمة، وهي ثالث أكبر محافظة فيها. تقع محافظة الليث في المنطقة الجنوبية من الحجاز أي في الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية. وفي الباحة، تقع محافظتا بحرة والطائف في الجهة الشمالية، ومن الجهة الجنوبية محافظة القنفذة، ومحافظة ميسان الشرقية وأضم. تطل المحافظة على البحر الأحمر، وتبعد عن مدينة جدة بحوالي 200 كيلومتر، وتضم العديد من الأحياء التابعة لها.

ما هو الرمز البريدي السعودي

يعد الرمز البريدي في المملكة العربية السعودية من الخدمات البريدية الجديدة التي أنشأتها المملكة، وذلك لتسهيل الناس من خلال تطوير نظام بريدي جديد للعنوان، وفق تقنيات عالية وخدمة بريدية متميزة تغطي جميع مناطق المملكة، وقد أنشأت المملكة نظامًا محددًا، وهذا النظام وفقًا للأفراد وقطاع الأعمال بحيث يكون أسرع وأكثر دقة لخدمة المواطنين، كما يسهل عملية تحديد المكان والفرز ضمن نطاق فترة قصيرة؛ وبالتالي، يكون لكل مرفق رمز بريدي خاص به للوصول إلى الموقع المحدد.

ليث الرمز البريدي

الرمز البريدي لمنطقة الليث هو 21961، ويميز هذا الرمز منطقة الليث عن المناطق الأخرى، حيث قامت الجهة المسؤولة بتقسيم مدينة الليث إلى 10 مناطق إدارية، ولكل منطقة مقرها الخاص، ولكل مقر رمز بريدي، وفق نظام الترقيم البريدي الجديد الذي وضعته المملكة، والرمز البريدي لأحياء محافظة الليث هو كالتالي

اسم الحي الرقم البريدى حي الملك عبدالعزيز 28425 حي عمرو بن العاص 28425 حي الملك فيصل 28429 حي عكرمة بن عي جهل 28451 حي الليث 28425، 28434 حي الشاطئ 28434 طريق مكة المكرمة جيزان السريع 28427

نظام الترقيم البريدي لمناطق المملكة العربية السعودية

أنشأت الحكومة السعودية نظامًا جديدًا للترقيم البريدي، وذلك بتقسيم المملكة إلى عدة مناطق بريدية، ولكل منطقة عدة مناطق إدارية، باستخدام الرقم الأول في النظام الجديد، تفاديًا لتغيير الرموز البريدية. وتتكون من 5 أرقام، وقد تم أخذ العديد من الأمور بعين الاعتبار في التقسيم منها الكثافة السكانية، والعوائق الطبيعية وغيرها، والمناطق السعودية التي أعطيت رموز بريدية على النحو التالي

منطقة الرياض رقم 1.

منطقة مكة المكرمة رقم 2.

الحي الشرقي رقم 3.

منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك رقم 4.

منطقة القصيم وحائل رقم 5.

منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف رقم 7.

منطقة جازان رقم 8.

قائمة الرموز البريدية لمناطق مكة المكرمة

تحتوي المملكة العربية السعودية على العديد من المدن، ولكل مدينة رمزها البريدي الخاص بها، وقائمة الرموز البريدية لمنطقة مكة المكرمة هي كما يلي

اسم المحافظة الرقم البريدى مكة المكرمة 21955 جدة 21444 الطائف 21944 القنفذ 21912 رابغ 21911 مخلص 21921 رنيه 21975 الفتحة 21985 ممتلئ 21931

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف الرمز البريدي لمنطقة الليث والأحياء التابعة لها ، و قائمة الرموز البريدية لمناطق مكة المكرمة ، و ما هو الرمز البريدي السعودي ، و نظام الترقيم البريدي لمناطق المملكة العربية السعودية .