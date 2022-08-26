الرموز غير القابلة للاستبدال.. خطوات خجولة فِيْ عالم الفن

لا تزال الرموز غير القابلة للاستخدام، وهِيْ رموز رقمية تستند إلَّى نفس تقنية العملات المشفرة، فِيْ الظهُور،

ومع ذلك، يحاول المستثمرون، المخضرمين والمبتدئين على حد سواء، تعريفها بعالم الفن.

تقترح مجموعة Artiseri، التي أنشأتها Anaida Schneider، والتي كانت تعمل فِيْ بنك ليختنشتاين، على سبيل المثال، تقسيم اللوحة إلَّى أقسام مربعة صغيرة، كل منها مرتبط برمز غير قابل للاستبدال يعرف باسم “NFT”.

سند الملكية الإلكتروني

ويباع كل توكن من هذا النوع، والذي يعد بمثابة سند ملكية إلكتروني، بسعر يتراوح بين 100 دولار و 200 دولار، مما يسمح، بحسب صاحب هذه المبادرة، بـ “نشر الفن”.

وقال شنايدر لوكالة فرانس برس “ليس لدى كل شخص 100000 دولار أو مليون دولار للاستثمار. ومن خلال الموقع الرسمي جاءت فكرة إنشاء هذا الصندوق المشترك” الذي يسمح بالاستثمار فِيْ قطعة فنية حقيقية تعتمد على تقنية blockchain.

هذه التقنية، المعروفة باسم “blockchain” باللغة الإنجليزية، تعمل كسجلات رقمية ضخمة يتقاسمها عدد كبير من المستخدمين دون إدارة مركزية وهِيْ غير قابلة للتزوير. أصبحت هذه التقنية معروفة بسبب شعبية العملات المشفرة التي تستند إليها.

تأسست Artessere فِيْ العام الماضي، وتقدم أعمالًا فنية بأسماء بارزة فِيْ الفن السوفِيْتي غير الملائم، مثل Oleg Tselkov (1934-2022) و Shimon Okstein (1951-2022).

تنوي المجموعة الاحتفاظ بهذه القطع الأثرية لمدة عشر سنوات كحد أقصى قبل إعادة بيعها فِيْ السوق، مع توزيع الأرباح على مالكي هذه الرموز الرقمية.

ولكن ماذا يحدث إذا فقدت القطعة قيمتها أو تلفت مثلاً

يؤكد شنايدر أن Artiseri كانت مختبئة فِيْ عقد تأمين. بالنسبة لخطر الضعف، “لن يحدث. نحن خبراء ونعرف ما نفعله.”

ينفِيْ هذا الموظف المصرفِيْ السابق أن المضاربة هِيْ الهدف الوحيد لهذا المشروع، الذي يحترم تمامًا القانون المعتمد على blockchain فِيْ ليختنشتاين فِيْ عام 2022.

كان هذا الملاذ الضريبي من أوائل الدول التي أقرت قانونًا خاصًا لتنظيم الأنشطة القائمة على هذه التكنولوجيا.

أظهر استطلاع شمل أكثر من 300 هاوٍ تم جمعه فِيْ الربع الأول من العام بواسطة موقع “Art + Tech Report” أن ما يقرب من 21 بالمائة منهم بدأوا فِيْ شراء رمز غير قابل للاستبدال كان جزءًا من قطعة فنية.

وبلغت قيمة هذه الأيقونات فِيْ عالم الفن عام 2022 ما مجموعه نحو 2.8 مليار دولار، بحسب شركة “NonFungible” الفرنسية.

ومع ذلك، فإن الغموض الذي لا يزال يحيط بحقوق الرموز غير القابلة للتحويل إلَّى جانب الأعمال الفنية يمنع العديد من المتاحف من دخول هذا المجال.

فِيْ إيطاليا، المشهُورة بتراثها الفني الغني، أعلنت وزارة الثقافة تعليق مشاريعها ذات الرموز غير القابلة للتبديل لروائع فِيْ ظل الغموض القانوني الذي يكتنف هذه القضية.

دا فِيْنشي

وقعت Cinello عقودًا مع المتاحف الإيطالية لبيع نسخ رقمية من كنوزها الفنية.

ومع ذلك، فإن الرموز الرقمية ليست سوى خيار واحد من بين مجموعة واسعة من الخيارات التي تقدمها Chinilo.

تبيع الشركة نسخة إلكترونية عالية الدقة من العمل الفني فِيْ صندوق كَمْبيوتر يتم تسليمه إلَّى المشتري ومرفق بشاشة بحجم القطعة الأثرية محاطة بإطار مصنوع يدويًا يحاكي العمل الأصلي.

هذه النسخة الرقمية مزودة بنظام كود ومقدمة بشهادة أصالة يمكن استكَمْالها برمز غير قابل للاستبدال إذا رغب المشتري فِيْ ذلك.

قامت Cinello برقمنة 200 قطعة فنية، بما فِيْ ذلك أعمال فنانين عظماء مثل ليوناردو دافنشي. وتؤكد أن هذه النسخ أنتجت حوالي 296 ألف يورو للمتاحف الإيطالية الشريكة.

يظل فرانشيسكو لوزي، مؤسس شركة Cinelo ومهندس الكَمْبيوتر، متحفظًا بشأن فرص أن تصبح الرموز التي لا يمكن تعويضها شائعة فِيْ عالم الفن.

ويوضح قائلاً “أنا لا أقول إن الرموز غير القابلة للاستبدال ستختفِيْ”، لكن العديد منها “لا يتم استخدامها بشكل صحيح”.