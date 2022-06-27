الرميح يتفقد مواقع خدمات النقل لموسم الحج 

تفقد معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، أمس، عددا من مواقع خدمة النقل استعدادا لموسم حج هذا العام 1444 هـ، حيث اطلع على الاستعدادات من محطة النقل العام. . بجدة ومستوى جودة الخدمات المقدمة هناك.

جولة لانس

كما زار معاليه والوفد المرافق له حاجز الشميسي عند مدخل مكة المكرمة، للتعرف على فرق المراقبة الميدانية التي تعمل على مدار الساعة للتأكد من التزام حامليها بلوائح وتشريعات التراخيص، وتحديد مستوى الخدمات. المقدمة في أنشطة نقل البضائع، النقل بالحافلات، وكذلك خدمات سيارات الأجرة العامة، ومدى مطابقتها للمتطلبات الأمنية.

وتفقد سعادته خطة تشغيل قطار المشاعر خلال موسم الحج وكذلك مركز صيانة القطار ودور مركز الصيانة في تجهيز قطار المشاعر.

الاستعدادات للحج

يأتي ذلك في إطار استعدادات هيئة النقل العام لحج هذا العام، ودورها في تنظيم خدمات النقل والإشراف عليها، خاصة فيما يتعلق بخدمات النقل المقدمة للحجاج، لضمان تنوع وتكامل خدمات النقل لهم خلال موسم الحج. .