الروائح التي تطرد البق، وهو نوع من انواع الحشرات الزاحفة فهي تعتاش على دم الإنسان والحيوان، فتبدأ في الليل بالتغذية على الدم من الإنسان من خلال نومه وتستمر عملية التغذية عليه لدم الإنسان حوالي خمس عشر دقيقة فتجعله يصاب بالحكة وتورم في البشرة والبق من الحشرات التي يمكنها العيش لمدة طويلة بدون طعام.

الروائح التي تصد الحشرات

بق الفراش من التي تتغذى على دم الإنسان، وهي حشرات لا تطير وليس لها أجنحة، ويمكن القول أن هناك أكثر من نوع من البق، وشكلها عبارة عن حشرة بيضاوية صغيرة جدًا، فهي يمكن أن يعيش في منازل الناس.

نظرًا لأنها تسبب بقعًا حمراء على أجسام الناس أثناء الرضاعة، وهذه البقع تسبب الحكة، فإن التخلص منها أمر مهم.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الروائح الطبيعية المنبعثة من النباتات والتي تساعد على طرد الحشرات دون الحاجة إلى استخدام المبيدات الحشرية.

تلك المبيدات التي تحتوي على مواد كيماوية تؤثر سلبًا على صحة الإنسان، وفي الفقرات التالية سنتعرف على مجموعة من تلك الروائح الطبيعية الآمنة التي تساعد في التخلص من البق

1- رائحة الخل

الخل من المواد الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في التخلص من الحشرات. من الممكن استخدام الخل لهذا الغرض عن طريق رشه في جميع أنحاء المنزل، حيث لن تتمكن الحشرات من تحمل تلك الرائحة.

سيغادر المنزل ولن يعود مرة أخرى، ويمكن أن تستمر هذه الطريقة كل يوم لمدة أسبوع، ومن أجل الحصول على نتائج أفضل يمكن تكرار هذه العملية في الأسبوع التالي.

2- رائحة اللافندر

يمكن اعتبار اللافندر من المبيدات الحشرية التي تعمل على التخلص من الحشرات بمختلف أنواعها وخاصة بق الفراش، وهناك العديد من التجارب التي أثبتت ذلك، حيث يحتوي اللافندر على مركب يسمى لينالول، وهذا المركب والذي بدوره يشل الحركة. البق.

مع الحاجة إلى ملاحظة أن اللافندر يجب أن يكون بالداخل، لذلك إذا كان بالخارج فلن يكون فعالاً، لذلك من الممكن وضع نبات اللافندر في زاوية بالقرب من السرير. .

3- رائحة القرفة

في سياق التعرف على الروائح التي تطرد البق، تجدر الإشارة إلى أن القرفة من الأعشاب التي لها رائحة نفاذة، وهي رائحة يحبها كثير من الناس، ولكنها على العكس من البق.

يطردون البق وبعض الأنواع الأخرى من الحشرات، مثل البعوض، ولكن فقط إذا كانوا على اتصال مباشر بهم.

4- أوراق النعناع

يمكن اعتبار النعناع من أفضل الروائح التي تعمل على طرد بق الفراش من المنزل، ويمكن استخدامه لهذا الغرض من خلال الخطوات التالية

ضعي القليل من الخل في الماء. ثم ضعي أوراق النعناع معهم في زجاجة رذاذ. ثم رش الخليط في جميع أنحاء المنزل، خاصة في الأماكن التي يوجد بها بق الفراش.

أثبتت أوراق النعناع فعاليتها في طرد الحشرات والبعوض والعديد من الحشرات الأخرى المزعجة من المنزل.

5- فلفل حار

استمرارًا في إظهار الروائح التي تصد الحشرات، يمكن اعتبار رائحة الفلفل الحار إحدى الروائح التي لها القدرة على التخلص تمامًا من الحشرات من المنزل وعدم العودة إليها أبدًا.

يمكن استخدامه بوضعه في بخاخ بالماء ورشه في جميع الأماكن التي تحتوي على حشرات.

6- رائحة الثوم

وتجدر الإشارة إلى أنه ليست كل الحشرات مثل رائحة الثوم، فمن الضروري معرفة أن الثوم من أكثر الروائح التي لها القدرة على طرد الحشرات بشكل عام، والبق بشكل خاص.

من الممكن وضع فصوص من الثوم حول المنزل، فهذا سيساعد على التخلص من بق الفراش بشكل دائم.

7- الفانيليا ورائحتها

لا أحد يختلف مع جمال رائحة الفانيليا، لكن الحشرات والبعوض والحشرات قد تعارض ذلك، ورائحة الفانيليا من بين الروائح التي تستخدم للتخلص من بق الفراش بأمان.

يمكن مسح الأسطح بخلاصة الفانيليا أو وضعها على جسم الإنسان، فهي آمنة على الجلد وتحمي من لدغات الحشرات.

8- رائحة البصل

في سياق الحديث عن الروائح التي تطرد الحشرات، تجدر الإشارة إلى أن رائحة البصل من بين تلك الروائح التي تساعد على التخلص من وجود البق بأمان وأن الحشرات لا تعود إلى المنزل مرة أخرى، ولاستخدامها. بهذه الطريقة يجب اتباع الخطوات التالية

احصل على بعض شرائح البصل.

ثم نضع الشرائح في وعاء به كمية من الماء.

قلب البصل وحده في الماء.

ضع الحاوية في الأماكن التي يكثر فيها البق.

نصائح للتخلص من بق الفراش بأمان

في نطاق التعرف على الروائح الكريهة التي تطرد البق، تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الإجراءات التي يجب اتباعها للتخلص من بق الفراش وطرده من المنزل بأمان، دون اللجوء إلى المبيدات الحشرية، وفي النقاط التالية نذكر سوف يشرح تلك الإجراءات

يجب سد أي ثقب في جدران المنزل.

يجب أن يكون المنزل جيد التهوية بشكل منتظم.

من الضروري تنظيف المنزل بشكل متكرر واستخدام الماء الساخن لتنظيف الأسطح ومسحها جيداً والتخلص من بقايا الطعام.

أيضا، يجب غسل المفروشات بانتظام.

إذا انتشرت الحشرات وتكاثرت في المنزل، فسيكون من الصعب السيطرة عليها، لذلك من الأفضل السيطرة عليها في البداية.

ضرر بق الفراش

بدءاً من التعرف على الروائح التي تطرد البق، دعونا نؤكد على ضرورة التخلص من بق الفراش، لأنها تسبب الكثير من الأضرار، وهذه الأضرار هي على النحو التالي

يمكن أن يصيب بق الفراش البشر.

كما أنه يسبب الشعور بالحكة، ويمكن للإنسان أن يحك جسده من شدة الحكة.

يمكن أن تصيب هذه الخدوش بعض البكتيريا والجراثيم، مما قد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض المزمنة في كثير من الحالات.

الإصابة بالحساسية، والتعرض للعديد من أعراضها، وفي هذه الحالة يلزم ة الطبيب المعالج حتى لا يتفاقم الأمر.

اضطرابات النوم، والشعور المستمر بالأرق نتيجة وجود بق الفراش بالقرب من السرير.

يمكن أن يؤدي وجود البق في المنزل إلى بعض المشاكل من حيث تلف الأثاث وكذلك الأثاث.

لا يتم اكتشاف بق الفراش بسهولة، حيث إنها صغيرة جدًا، مما يؤدي إلى قدرتها على تكوين عش والتكاثر دون أن يلاحظ أصحاب المنازل.

هناك مجموعة كبيرة من النباتات التي تحارب وتطرد حشرة البق الفراش حيث أن بق الفراش هو من المشاكل الداخلية المنتشرة في البيوت، حيث أنهم يمتصون دم البشر فهم يتشبثون بالأمتعة ، ومن الاحتمال أن يتم انتقال ودخول بق الفراش من حيث لا تدري .