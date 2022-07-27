الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوى بأكثر من أسبوعين أمام الدولار

انخفض بشكل حاد إلَّى أدنى مستوى فِيْ أسبوعين مقابل الدولار واليورو فِيْ تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء، حيث ظل السوق متيقظًا لأي أخبار عَنّْ تدخلات محتملة فِيْ العملة أو تغييرات فِيْ القوانين المالية الروسية.

ونزل الروبل 1.9 بالمئة إلَّى 59.21 مقابل الدولار وهُو أدنى مستوى له منذ 11 يوليو تموز. وخسر 1.6 بالمئة إلَّى 60.14 مقابل اليورو متجاوزا هذا الحد للمرة الأولى منذ 11 يوليو تموز.

وحدث تداول متقلب على الروبل فِيْ الجلسات القليلة الماضية. يوم الجمعة، خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلَّى 8٪، متجاوزًا التوقعات. وقال إنه سيفكر فِيْ الحاجة إلَّى مزيد من التخفِيْضات مع تباطؤ التضخم واستمرار الانكَمْاش الاقتصادي لفترة أطول مما كان متوقعا فِيْ السابق.

تنوع أداء مؤشرات الأسْهُمْ الروسية. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة موسكو المقومة بالدولار 0.1 بالمئة إلَّى 1154.9 نقطة. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر MOEX المقوم بالروبل بنسبة 2.1٪ إلَّى 2172.6 نقطة.