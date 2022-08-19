الروبل الروسي يقفز مجددا ويسجل 58 مقابل الدولار

استأنف الروبل الروسي رحلته المربحة خلال تعاملات اليوم، ليقفز إلَّى أعلى مستوى له فِيْ قرابة 3 أسابيع، مسجلاً 58 روبل مقابل الدولار.

العدد الجديد من المكاسب يعزز مكانة العملة الروسية كأفضل عملة أداء فِيْ العالم، مخالفة لكل التوقعات التي ذهبت إلَّى انهِيْار الروبل نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها موسكو. وجوه.

وصل الروبل إلَّى أدنى مستوى له على الإطلاق فِيْ الأسابيع الأولى من الحرب، التي اندلعت فِيْ أواخر فبراير، ليسجل 150 روبل للدولار.

ثم بدأت العملة فِيْ الانتعاش لتتجاوز مستوى 53 روبل للدولار فِيْ يونيو الماضي، عَنّْد أعلى مستوى لها منذ أكثر من 7 سنوات.

بعد ذلك، بدأت العملة تتأرجح ضمن نطاق ضيق، لكنها ظلت الأفضل أداءً فِيْ عام 2022.

من ناحية أخرى، انخفض اليورو والجنيه الإسترليني إلَّى أدنى مستوياته فِيْ شهر مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، مع قلق المستثمرين من مزيد من التباطؤ فِيْ النمو الاقتصادي العالمي بعد أن كرر مسؤولون فِيْ البنك المركزي الأمريكي أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪ إلَّى 107.69، بعد أن لامس 107.74 فِيْ وقت سابق، وهُو أعلى مستوى له منذ 18 يوليو. ويتجه المؤشر نحو الارتفاع بنسبة 1.9٪ هذا الأسبوع، ليكون أفضل أداء له فِيْ عشرة أسابيع.

استقر اليورو عَنّْد 1.0084 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 15 يوليو. وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4٪ إلَّى أدنى مستوى له فِيْ شهر واحد عَنّْد 1.1882 دولار.

اليورو فِيْ طريقه للانخفاض بنسبة 1.7٪ منذ يوم الجمعة الماضي، مما يجعله أسوأ أسبوع منذ 8 يوليو. أما بالنسبة للجنيه البريطاني، فهُو على وشك تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من عام، مع توقعات بأن سيصل انخفاضه الأسبوعي إلَّى 2٪.

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلَّى 136.76 وهُو أعلى مستوى منذ 27 يوليو.

انخفض اليوان الصيني إلَّى أدنى مستوى فِيْ ثلاثة أشهر عَنّْد 6.8150 للدولار فِيْ المعاملات المحلية بعد أن خفض البنك المركزي الصيني بحدة منتصفه وتوقع التجار مزيدًا من الانخفاض بسبب التباطؤ الاقتصادي.