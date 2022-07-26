الروبل لأدنى مستوى فِيْ أسبوعين أمام الدولار.. مخاوف من قوانين روسية

فِيْ تعاملات متقلبة، خسر الروبل الروسي بعض المكاسب التي حققها مقابل الدولار منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

انخفض الروبل الروسي بشكل حاد إلَّى أدنى مستوى فِيْ أسبوعين مقابل الدولار واليورو فِيْ تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء، حيث ظل السوق متيقظًا لأي أخبار عَنّْ تدخلات محتملة فِيْ العملة أو تغييرات فِيْ القوانين المالية الروسية.

وبحلول الساعة 1422 بتوقيت جرينتش، انخفض الروبل بنسبة 1.9٪ إلَّى 59.21 مقابل الدولار، وهُو أدنى مستوى له منذ 11 يوليو. وخسر 1.6٪ إلَّى 60.14 أمام اليورو، متجاوزًا هذا الحد للمرة الأولى منذ 11 يوليو.

وحدث تداول متقلب على الروبل فِيْ الجلسات القليلة الماضية. يوم الجمعة، خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلَّى 8٪، متجاوزًا التوقعات. وقال إنه سينظر فِيْ الحاجة إلَّى مزيد من التخفِيْضات مع تباطؤ التضخم واستمرار الانكَمْاش الاقتصادي لفترة أطول مما كان متوقعًا فِيْ السابق.

تنوع أداء مؤشرات الأسْهُمْ الروسية. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة موسكو المقومة بالدولار 0.1 بالمئة إلَّى 1154.9 نقطة. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر MOEX المقوم بالروبل بنسبة 2.1٪ إلَّى 2172.6 نقطة.