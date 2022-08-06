الروبل و”مير”.. تركيا تتبنى أدوات الاقتصاد الروسي رغم “مصالح الناتو”

تعتزم تركيا التوسع فِيْ استخدام بعض أدوات الاقتصاد الروسي فِيْ إطار حرصها على تعزيز العلاقات مع موسكو.

وتأتي الخطوة على الرغم من تعارضها مع بعض مصالح حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تركيا عضو فِيْها.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بعد اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن تركيا ستحول جزءًا من مدفوعات الغاز الروسي إلَّى الروبل.

كَمْا تعتزم أنقرة تمديد استخدام نظام الدفع الروسي “مير”، بحسب أردوغان، الذي أشار إلَّى سعيه لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الروس.

روبل ومير

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عَنّْ أردوغان قوله إن “خريطة طريق” جديدة لتعزيز التعاون ستكون بمثابة “مصدر قوة بين تركيا وروسيا من الناحية المالية”.

وأدلى بهذه التصريحات للصحفِيْين خلال رحلة العودة من سوتشي، حيث التقى بوتين يوم الجمعة.

قال أردوغان إن خمسة بنوك تركية تعمل على تمديد استخدام نظام الدفع “مير” فِيْ تركيا، مضيفًا أن ذلك سيسهل ظروف السياح الروس فِيْ تركيا.

تم استبعاد المؤسسات المالية الروسية الكبرى من شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت” كجزء من العقوبات الغربية فِيْ أعقاب الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

بعيدا عَنّْ الناتو

يؤكد تحرك تركيا لتعزيز التجارة مع روسيا اعتماد أنقرة على الطاقة والسياحة الروسية، من بين مجالات أخرى.

لا تزال روسيا موردًا رئيسيًا للغاز لتركيا، ويعملان معًا على بناء أول محطة للطاقة النووية فِيْ تركيا.

كَمْا أرسلت روسيا ثاني أكبر عدد من السياح إلَّى تركيا فِيْ النصف الأول من عام 2022 بعد ألمانيا.

سياحة سوتشي

وزار أردوغان، أمس، مدينة سوتشي الروسية والتقى بالرئيس فلاديمير بوتين، بعد أسابيع قليلة من توصل الجانبين إلَّى اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر مضيق البوسفور.

وبحسب مراقبون، فإن من بين الملفات التي ناقشها الطرفان تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا وإمكانية التوصل إلَّى هدنة مستدامة بين موسكو وكييف، ثم تطورات الأزمة السورية، بعد تحذير واضح للرئيس الروسي من أي شيء. واستهدفت عمليات عسكرية أخرى داخلها صد المقاتلين الأكراد فِيْ حزب العمال الكردستاني وحلفائه.

ويعتقد المحللون أن هذه الخلافات المتكررة هِيْ جزء من “التعاون التنافسي” الذي حدد العلاقة بين الرئيسين قبل عشرين عاما.