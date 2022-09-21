الروبل يسقط أمام الدولار بعد إعلان بوتين تعبئة جزئية للجيش

انخفض الروبل الروسي أمام الدولار إلَّى أدنى مستوى له منذ بداية أغسطس الماضي، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عَنّْ تعبئة جزئية للجيش.

فقدت العملة الروسية أكثر من 1.6 فِيْ المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم، لتصل إلَّى 62.10 روبل مقابل الدولار.

بوتين يعلن تعبئة جزئية للجيش

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية للجيش، فِيْ كلمة وجهها إلَّى الأمة.

أفادت قناة “آر تي” الروسية أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، لوجود مواجهة مطولة ضد أوكرانيا.

تعهد بوتين باستخدام جميع الوسائل اللازمة للدفاع عَنّْ الأراضي الروسية، فِيْما يستعد الكرملين لضم أجزاء من أوكرانيا، مهددًا بتصعيد الصراع.

وقال بوتين إن التعبئة الجزئية للجيش فِيْ روسيا أمر منطقي وضروري فِيْ ظل الظروف الحالية، مضيفا أنه وقع على أمر ببدء التعبئة اليوم.

وأضاف بوتين أن القوات المسلحة ستستدعي جنود الاحتياط فقط، مشيرًا إلَّى أنها ستوفر لهم تدريبات إضافِيْة بالإضافة إلَّى جميع المزايا التي يتمتع بها من يخدمون فِيْ الجيش.

وقال فِيْ الرسالة “عَنّْدما تتعرض وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم بالطبع كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا”، مضيفا “هذه ليست خدعة”.

واتهم بوتين فِيْ خطابه كييف بالابتعاد عَنّْ محادثات السلام، حيث قال إنها تتصرف بأوامر من حلفائها الغربيين.

وأضاف “أولئك الذين يحاولون ابتزازنا بالأسلحة النووية يجب أن يعلموا أن الرياح يمكن أن تنقلب فِيْ اتجاههم”.

خسائر روسيا

وعقب الخطاب، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو فِيْ مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي أنه تم استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط، مشيرًا إلَّى أن من تم استدعاؤهم سيتلقون تدريبات عسكرية قبل انتشارهم.

وقال شويجو “لدينا موارد ضخمة و 25 مليون شخص. يؤثر القرار على 1٪ منهم”. وأوضح أن التعبئة “تنطبق على من لديهم خبرة عسكرية سابقة”. لافتا الى ان من خدموا فِيْ الجيش او كطلبة لن يطلبوا فِيْ هذا الاستدعاء.

وقال شويغو إن خسائر روسيا فِيْ الحرب فِيْ أوكرانيا بلغت 5937 جنديًا، مضيفًا أن “القادة العسكريين الغربيين يديرون عمليات فِيْ كييف”.