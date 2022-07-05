الروبوت التوجيهي يرد على استفسارات الحجاج بـ11 لغة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتسخير الذكاء الاصطناعي لعمليات الفتوى داخل المسجد الحرام وللإجابة على الأسئلة من خلال “روبوت الإرشاد” الذي يعمل على إرشاد الحجاج والمعتمرين حول كيفية أداء المناسك وطقوسها. الفتاوى، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، والتواصل مع المشايخ عن بعد. .

يدعم روبوت التوجيه (11) لغة (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملايو، الأردية، الصينية، البنغالية، الهوسا)، من خلال شاشة تعمل باللمس مقاس 21 بوصة يمكن استخدامها لأداء سلسلة من الخدمات أن يهتم الذين يذهبون إلى المسجد الحرام بالمرشد والنصح وإبداء الرأي.

توجيه وصف الروبوت وإمكانياته

يحتوي الروبوت على (4) عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي يسمح له بالتحرك بسلاسة ومرونة، مع نظام من الكاميرات الأمامية والسفلية بدقة عالية ووضوح في نقل الصورة، مما يسمح بالتقاط صورة محيطية عالية الوضوح سماعات الرأس، وميكروفون الالتقاط عالي الجودة الذي يتيح نقل صوت واضح تمامًا، ويعمل على نظام شبكة لاسلكية (Wi-Fi) بسرعة (5) جيجاهرتز، مما يتيح نقلًا سلسًا سريعًا وبيانات عالية.

جواب المحققين في البيت القديم.

لفت مدير إدارة محققين المسجد الحرام الشيخ سلطان البقمي الانتباه إلى أن الرئاسة وفرت في إطار جهودها في حج هذا العام (100) شخصية وشيوخ لإصدار الفتاوى والرد. للمحققين في المنزل القديم، بهدف تسهيل تحقيق طائفتهم، من المفيد أن عدد المستفيدين من خدمة الرد على المحققين في رحاب البيت القديم تجاوز (41) ألف مستفيد أجابوا حوالي (47) ألف سؤال، وبلغ عدد المكالمات الهاتفية (16) ألف مكالمة، مما يبرز جهد رئاسة الجمهورية لتنفيذ سلسلة من المبادرات التي تستهدف حجاج بيت الله، ومن بينها مبادرة “اسأل ذاكرة المدينة”. إرشادني بلغتي، وإرشادي “، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات وتوجيه المحققين.