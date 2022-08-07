الرياح الهابطة تقتلع الأشجار في أم الدوم

تأثرت محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة بموجة التقلبات المناخية التي تتعرض لها البلاد، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة والرياح النشطة، وتدفق السيول والوديان.

اثار هبوط الرياح الركامية اليوم في منطقة ام الدوم شمالا #همسة(مقتطفات WhatsApp) pic.twitter.com/2AqYWuAaU0

– الأستاذ الدكتور عبدالله المسند (ALMISNID) 7 أغسطس 2022

عاصفة الجريان السطحي واقتلعت الأشجار

وثق مقطع فيديو متداول آثار نزول الرياح الركامية اليوم الأحد بمنطقة أم الدم شمال المويه بمكة المكرمة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، هطول أمطار غزيرة في أم الدوم، وسط الأضرار التي لحقت بالمنطقة، واقتلاع الأشجار جراء تأثير الرياح الهابطة.

أمطار رعدية بمكة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرص حدوث العواصف الرعدية في بعض مناطق المملكة من يوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

تعتبر منطقة مكة المكرمة من أبرز المناطق التي تشهد أمطار رعدية حيث تأثرت محافظاتها ومدنها وتشمل (الطائف، العاصمة المقدسة، ميسان، أدهم، العريديات، الكامل، الخرمة، طربة، رانية، المويح، الليث، القنفذة).

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تستمر فرص حدوث العواصف الرعدية في بعض مناطق المملكة والتي قد تصاحبها التأثيرات التالية (تدفق السيول، سقوط البرد، السحب السريع للتيار، والغبار المرتفع الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية).