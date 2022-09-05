“الرياضة” تحرج آل معمر أمام جماهِيْر النصر.. مفاجأة كبرى

كذبت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة السعودية على مجلس إدارة النصر برئاسة موصلي المعمر بخصوص ديون النادي.

وأعلن النصر حصوله على شهادة “الكفاءة المالية”، بعد سداد جميع ديون النادي التي تقدر بنحو 36 مليون ريال.

اقرأ أيضا

نجم النصر “يعرض” على الأهلي فِيْ أغرب صفقات 2022 .. وقرار معاذ

هل ينهِيْ نجم الهلال عقده قبل “قمة” الزمالك .. حَقيْقَة القرار المفاجئ

بعد الحصول على الشهادة، تمكنت إدارة المعمار من تسجيل جميع صفقات الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

* إعلان لجنة “الكفاءة المالية”

وكشفت اللجنة فِيْ بيان رسمي أن النصر لم يسدد جميع ديونه. وهذا ما يؤكده النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

أنظر أيضا

سالم الدوسري “يقلد” الحمد الله. هل ينتقل من الهلال إلَّى الاتحاد

بن نافل يغري نجم الاتحاد بعد “تجديد رئاسته للهلال” … واللاعب يرد

وأعلنت أن مجلس إدارة جلوبل برامج تقدر بمبلغ 4.3 مليون ريال. وهُو جائز وفق الأنظمة والقوانين.

يشار إلَّى أن النصر وقع مع الرباعي الأجنبي “ديفِيْد أوسبينا، ألفارو جونزاليس، جيزلان كونان ولويس جوستافو”، بالإضافة إلَّى النجم الدولي الشاب عبد الرحمن غريب.