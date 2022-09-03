“الرياضة” ترد على أزمة ملعب مباراة الطائي والعدالة فِيْ بيان رسمي

أصدرت وزارة الرياضة بياناً رسمياً للرد على استفسارات الجمهُور بخصوص عدم توفر ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

وساد حالة من الجدل فِيْ سياق مباراة الطائي والعدالة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بحائل. فِيْ ظل عدم اكتمال مقاعد الملعب، بالإضافة إلَّى عدم تجهِيْز ساعة الملعب.

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وجاء بيان وزارة الرياضة كالتالي

إشارة إلَّى ما تم تداوله حول مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل، وعدم استكَمْال بعض الأعمال التطويرية عليها، تود وزارة الرياضة أن توضح أنه كان من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال فِيْ المدينة الرياضية فِيْ وقت مبكر. الموسم الرياضي الحالي كغيره من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبدأت عملية تركيب المدرجات والشاشة الرئيسية للملعب، لكن بعض التطورات الفنية حالت دون استكَمْال هذه الأعمال بحسب الجدول الزمني المعتمد.

وتؤكد الوزارة أنها تعمل مع شركاء الأعمال لضمان جاهزية المنشأة قبل نهاية سبتمبر المقبل.

وتغلب الطائي على نظيره العدالة بهدف نظيف سجله محمد حرزان فِيْ مباراة الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ضمن الجولة الثانية من موسم روشان السعودي. الدوري. 2022-2023 “.

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