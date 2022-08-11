الرياض تستضيف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في هذا الموعد

تستضيف العاصمة الرياض – لأول مرة – في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر أعمال الدورة الثانية والعشرين لمهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بمشاركة ومساعدة أكثر من 1000 المتخصصين في وسائل الإعلام العالمية والعديد من المنظمات الإعلامية الدولية، بقيادة الاتحاد الدولي للبث (WBU)، واتحاد البث الأوروبي (EBU)، واتحاد البث الآسيوي (ABU)، والاتحاد الأفريقي للبث (AUB)، والمعهد الآسيوي للبث التنمية (AIBD)، التلفزيون المركزي الصيني (CGTN)، الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، مركز الاتصال السمعي البصري المتوسطي (CMCA)، بالإضافة إلى مشاركة وسائل الإعلام الرئيسية من المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى المشاركة المؤتمر الدائم للإعلام المرئي والمسموع في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويهدف تنظيم المهرجان من قبل المملكة، والذي يعد من أبرز المنتديات الإعلامية، إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتأكيد عمقها في العالمين العربي والإسلامي، وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي. ، بالإضافة إلى شرح التحولات الثقافية التي يمر بها مجتمعه النابض بالحياة، والتأكيد على التسامح والتعايش وقبول الثقافات التي يشهدها.

دعم الموهوبين والموهوبين

أوضح رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية (ESPO) والمدير التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن تنظيم المهرجان العربي الثاني والعشرين للإذاعة والتلفزيون من قبل المملكة ينبع من حماسهم لدعم أبناء وبنات الوطن الموهوبون والموهوبون من خلال الاستفادة من الخبرات المتميزة للرواد الإعلاميين الذين سيشاركون في عمل المهرجان، مما يساعدهم على دعم مسيرتهم المهنية، وتمكينهم من تحقيق التميز في مجالاتهم الإعلامية المختلفة.

وأشار إلى أن المهرجان سيلعب دوراً ريادياً في تعزيز قدرات الإعلام الوطني لمواكبة تطلعات وطموحات رؤية المملكة 2030، وتعزيز حضور المملكة وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن تطوير المؤسسات. للعمل العربي المشترك وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكد الحارثي أن المملكة ممثلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون تعمل على توفير مضيف يليق بمكانتها وحجم الحدث وأربعين عاما من تاريخه، والذي يصل هذا العام إلى الرياض، والذي يعتبر جذب لصانعي الأفلام والمحتوى الإعلامي، وخطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في الإعلام العربي.

ورش العمل المتخصصة

وفي السياق ذاته، يتبع افتتاح المهرجان ندوة هندسية وسلسلة من ورش العمل المتخصصة في مجالات الإنتاج والشؤون الجارية والهندسة، ويرافق المهرجان خلال الاحتفال به معرض لصناعة الإنتاج. والمحتوى الإعلامي المعرض هو الأكبر من نوعه، حيث تشارك فيه أكثر من 500 شركة لعرض بضاعتها. بهدف تفعيل الإنتاج التلفزيوني والإذاعي، وخلق فرص تبادل الآراء والمشورة حول آخر المستجدات والابتكارات في مجال تقنيات الاتصال الحديثة.

يتضمن المهرجان برنامجا إذاعيا وتليفزيونيا ومسابقة إخبارية تشمل مسابقتين منتجي الفضائيات وغير الفدراليين.

ويناقش المهرجان خلال دورته الثانية والعشرين أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الإعلام العربي اليوم في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي مهدت الطريق لعالم رقمي أكثر ترابطا وموثوقية من أي وقت مضى.

ومن المتوقع أن يساعد عقد المملكة لهذا الحدث الإعلامي الكبير في إظهار النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها، وتسليط الضوء على جميع المجالات السياحية والقيمة النوعية للبنية التحتية للاستثمار الفعال والفرص المثمرة الجذابة، وكذلك تعميق العلاقات وتعزيز التعاون. مع المنظمات الإقليمية النشطة في صناعة الإعلام.