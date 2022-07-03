الرياض تستعد لـ عيد الأضحى بـ67 مسلخًا و42 سوقًا للمواشي

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استعداد المسالخ وأسواق المواشي وأسواق النفع العام بمنطقة الرياض لاستقبال الأضاحي في عيد الأضحى لهذا العام 1444 هـ.

جاء ذلك بعد أن اختتم مدير فرع الوزارة بالمنطقة ماجد بن عبدالعزيز الفراج، اليوم، سلسلة زيارات ميدانية للمسالخ والمسالخ في المنطقة، للتأكد من توافرها، والاطلاع على الاستعدادات والتجهيزات والقدرات البشرية. واستكمال الخطة التشغيلية لتلقي التضحيات.

67 مسلخا بالرياض

وأكد الفراج، عقب انتهاء الجولة، توافر 67 مسلخا في منطقة الرياض، إضافة إلى 42 سوقا للماشية، حيث اطلع على الذبح ونقاط البيع المؤقتة داخل مدينة الرياض.

الذبح في المسالخ

وأشار في الوقت ذاته إلى رغبة الوزارة في تقديم خدماتها بشكل متنوع للمستفيدين من خلال فرقها البشرية، مؤكداً أهمية الذبح داخل المسالخ العادية لوجود فرق بيطرية متخصصة في فحص الذبائح. خالية من الأمراض وفق الاشتراطات والمعايير الصحية المتبعة.

كما دعا إلى التخلص الآمن من الرفات المضحى بوضعها في مواقع مخصصة للحفاظ على البيئة.