الرياض تسجل أعلى حالات كورونا بـ102 تليها جدة بـ66 إصابة

وسجلت الرياض أعلى حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بين المدن السعودية، بواقع 102 حالة، مقابل 173 حالة تعافي، فيما جاءت جدة في المرتبة الثانية بـ 66 حالة.

فيديو | وسجلت الرياض خلال الـ24 ساعة الماضية أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا بواقع 102 حالة، تليها جدة بـ 66 حالة.#الإخبارية pic.twitter.com/3zOh67J7jb

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 12 يوليو 2022

وسجلت مكة المكرمة 27 حالة تليها الهفوف 23 حالة والدمام 21 حالة والمدينة المنورة 18 حالة فقط. وبذلك بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في الرياض 182298 حالة، تعافى منها 178930، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1467 حالة.

حالات كورونا جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع الإجمالي إلى 800869 حالة. وبينت الوزارة أنه تم تسجيل 515 حالة تماثل جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 785.622 حالة بحمد الله.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 9223 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 148 حالة حرجة.

رفع إجراءات مكافحة كورونا

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عدم إلزامه بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر فيها هيئة الصحة العامة بروتوكولات “الوقاية” أو المرافق. والأنشطة والأحداث والأحداث ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية، من خلال الاستمرار في طلب استخدام قناع لدخوله، مع الاستمرار في زيادة الوعي والتشجيع على استخدامه.

لا يوجد تطعيم مطلوب

كما تقرر عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في طلب (توكلنا) لدخول المنشآت والأنشطة والفعاليات والأنشطة وطائرات متنقلة ووسائل نقل عام، باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها التحصين، أو الاستمرار في التحقق من حالة صحة. وفقًا لمتطلبات الصحة العامة “الوقاية” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية لدخولها.

مدة الجرعة الثالثة

كما مددت الوزارة مدة الالتزام بأخذ الجرعة المنشطة (الثالثة) من لقاح (كوفيد -19) لترك المواطنين خارج المملكة (ثمانية) أشهر بدلاً من (ثلاثة) أشهر من استلام الجرعة الثانية، مع باستثناء الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستبعدين منها، لا تظهر حالتهم الصحية في تطبيق “توكلنا”.

وسلطت وزارة الداخلية الضوء على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ خطة التحصين الوطنية، بما في ذلك أخذ الجرعات المنشطة المعتمدة من اللقاح.