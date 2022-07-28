الرياض تسجل رطوبة 30% والحصيني مؤشر جيد

أكد خبير الأرصاد الجوية والمناخ عبدالعزيز الحسيني أن نسبة الرطوبة وصلت إلى 30٪ في العاصمة الرياض في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وتابع الحسيني، في تغريداته، عبر حسابه الرسمي على تويتر “أصبحت الرياض مثل مدينة ساحلية، وهذا مؤشر جيد على أن الوضع الممطر يقترب من الرياض ومحافظاتها، ويعلم أن الرطوبة هي الأساس. مادة الغيوم.

الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة

واضاف اليوم الخميس 29 ذو الحجة ان شاء الله يكون الطقس حارا نهارا واعتدال الطقس صباحا على المملكة والخليج العربي ودرجة الحرارة نهارا اقل من معدلاتها السنوية. في هذا الوقت من العام.

وأضاف الحسيني بحسب المراصد، من المتوقع هطول أمطار على مدار الـ24 ساعة القادمة ابتداءً من اليوم الخميس 29 ذو الحجة، من أمطار خفيفة إلى غزيرة في أجزاء من جازان وعسير والباحة والشرقية ومرتفعات. مكة المكرمة، عمان، الإمارات، وقطر.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للطقس في تقريره للطقس، الخميس، استمرار فرصة استمرار العواصف الرعدية على درجات متوسطة إلى قوية، مسببة تدفق الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق مناطق جازان وعسير. والباحة.

وبحسب تقرير الطقس، ما زالت الفرصة سانحة لسحب العواصف الممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار على أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة، مع امتداد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، آل- القنفذة) وكذلك أجزاء من مدينة الرياض والمنطقة الشرقية.