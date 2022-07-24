الريان القطري يخطط لضم زيزو واللاعب يحدد موقفه

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن أحمد سيد زيزو ​​، أول لاعب في فريق الزمالك لكرة القدم، دخل حسابات نادي الريان القطري تمهيدا لتوظيفه في الصيف الحالي لميركاتو.

وأوضح ياسين في أولى حلقات برنامجه الإذاعي “أحمد سيد زيزو ​​يدرك أولويات نادي الريان القطري للتعاقد معه للموسم الجديد”.

وأكد أن أحمد سيد زيزو ​​يرفض مغادرة الزمالك باستخدام الشرط الجزائي في عقده مع القلعة البيضاء.

وختم “اشترط اللاعب في حال رحيله عن الزمالك أن يتفاوض نادي الريان مع ناديه دون التطرق إلى الرحيل بشرط جزائي قدره مليونان وربع مليون دولار ليستفيد ناديه”. . منها أكثر. “

يستضيف الزمالك نظيره سموحة، مساء الأحد، في الجولة 26 من الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك المباراة بروح عالية بعدما فاز بالكأس قبل أيام على حساب غريمه الأهلي.

وتغلب الزمالك على الأهلي 2-1 وفاز بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه.

بينما يهدف فريق سموحة إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزهم في جدول الدوري.

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد.

بينما سيتم بث المباراة على Ontime Sports، المذيع الرسمي لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الخامس وله 39 نقطة حتى الآن.