الزعاق الجزيرة العربية بعيدة كل البعد عن المناطق الزلزالية

أكد خبير الأرصاد الجوية وعظام الفك الدكتور خالد الزقاق أن شبه الجزيرة العربية كانت منذ ملايين السنين تتكون من براكين تندلع مع زلازل عنيفة متتالية. من الشرق الخليج العربي ومن الغرب البحر الأحمر.

13 مجانًا

وتابع الزقاق، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الخميس، أن هذه البراكين تشكلت 13 بركانًا “حرًا” ولملايين السنين تحولت الموجات الحمراء النارية إلى اللون الأسود.

بعيدًا عن المناطق الزلزالية

وأكد أنه في العصر الحالي، فإن شبه الجزيرة العربية بعيدة عن المناطق الزلزالية، وعلى مدى 6000 سنة الماضية كان هناك 11 انفجارًا بركانيًا، آخرها استمر 52 يومًا.