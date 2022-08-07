الزعاق اليوم أول موسم الكليبين وآخر نجوم جمرة القيظ

قال الباحث وعالم الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزقاق، إن اليوم الأحد هو الموسم الأول من موسم “Calibean”، وهو آخر نجم من جمرة الحارة التي تستمر 26 يومًا، وهو الحد الفاصل بين الحرارة الحارقة والحرارة المعتدلة. .

#صباح الخير لم تراني، لقد رفضتني، واستمريت في السؤال عن سبب رفضي. طبيعتي هكذا.pic.twitter.com/tkr8acRsOR

– د.خالد صالح الزعاق (dralzaaq) 7 أغسطس 2022

إطلاق سراح

وقال الزقاق، في مقطع فيديو نشر على حسابه على تويتر، إن مدة هذا الموسم 13 يومًا، تليها “سهيل”، ومدتها أيضًا 13 يومًا، وهو الموسم الذي تبدأ فيه درجات الحرارة في الارتفاع. يسقط. وتنخفض تدريجيًا بمرور الأيام.

نهاية المقاطع و سهيل.

وأضاف أن موسمي كليبين وسهيل انتهى، مع مرور 26 يوما على انتهاء موسم الصيف، ويبدأ الطقس بالاعتدال وتنخفض درجات الحرارة.