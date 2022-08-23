الزعاق يتوقع تحسن الأجواء وانكسار حدة الحرارة بعد 10 أيام

توقع خبير الفلك والطقس خالد الزقاق أن يتحسن الجو بنهاية الليل بعد عشرة أيام.

بعد عشرة أيام يتحسن الطقس في نهاية الليل، ويمثل ذلك انكسار شدة الحرارة وبرودة الهواء والماء.pic.twitter.com/1qpshwdpFH

– د.خالد صالح الزعاق (dralzaaq) 22 أغسطس 2022

تحسين البيئة

وقال الزقاق في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر الجو سيتحسن في آخر الليل وهو انكسار شدة الحرارة وبرودة الهواء والماء وهذا مؤشر. وعلامة مدخل النجم الثاني لسهيل.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما زالت مواتية لعواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة في مناطق جازان وعسير والباحة قادمة من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. (صحراء الغرفة الفارغة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر تتم من الشمال الغربي إلى الغرب في الأجزاء الشمالية والوسطى، ومن الجنوب إلى الجنوب الغربي، وتتغير تدريجياً إلى الشمال الغربي في الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم / ساعة. ويبلغ ارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف الى مترين ونصف متر مع سحب عاصفة في الجزء الجنوبي وحالة البحر تكون خفيفة الى متوسطة الامواج وتكون مموجة مع سحب عاصفة في الجنوب. جزء.