“الزعيم” موعد مباراة الفتح والهلال الدوري السعودي الجولة 29 تذاكر مباراة الفتح والهلال منصة مكاني

وينتظر جماهير الزعيم السعودي موعد مباراة الفتح والهلال في الجولة الـ29 قبل الأخيرة من عمر مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، اللقاء المرتقب ، حيث يتصدر القائمة. على بعد محطتين فقط من الوصول إلى منصة التتويج للسنة الثالثة على التوالي ، احجز تذكرتك الآنإذا فاز في المباراتين ، فإن الهلال الآن في المركز الثاني برصيد 61 نقطة ، وهو نفس رصيد العميد وفارق هدف واحد للاتحاد. مباراة الاتفاق والاتحاد لحساب نفس الجولة لمزيد من تكافؤ الفرص بين الفريقين ، خاصة وأن هناك لاعبين في الفريقين في فريق الشباب.

الهلال يدخل المباراة وهدفه الفوز والحصول على النقاط الثلاث لكن المهمة لن تكون سهلة على المتصدر الهلال. يقدم الفتح مستوى جيد هذا الموسم ، ويحتل المركز السادس قبل المباراة برصيد 35 نقطة ، والفاتح على الهلال في الجولة الأولى على ملعب الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، واليوم. يسعى لتكرار الانتصار وقلب الطاولة على جماهير الهلال. يبحث المشجعون عن موقع تذاكر المباريات وخاصة جماهير الهلال الراغبين في حجز التذاكر لدعم الفريق في اللقاء القادم الذي سنقدمه لكم في المقال لمتابعي ثقافني.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة ، عبر حسابه الرسمي على تويتر ، رفع جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد ، والتي تم تطبيقها عند دخول الجماهير إلى الملاعب ، مثل ارتداء الكمامة الطبية ، والتحقق من الحالة الصحية. من خلال تطبيق ثقتنا ، بعد أن رفعت وزارة الداخلية القيود. فرضت بسبب جائحة الفيروس التاجي.

موعد المباراة القادمة بين الفتح والهلال

18.010: – 6 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق.

19.00: – السابعة بتوقيت تونس العاصمة المغرب الجزائر.

20.00: – الثامنة مساءً بتوقيت مصر ، السودان ، ليبيا ، سوريا.

21.00: – التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، الكويت ، البحرين ، قطر.

مباراة الهلال والفتح في الدوري

ويدخل الهلال السعودي المباراتين المتبقيتين في الدوري تحت شعار “لا بديل عن الفوز” الذي يضمن الهلال التاجي دون النظر إلى نتائج منافسه نادي الاتحاد ، وفق اللوائح السعودية. اتحاد كرة القدم الذي ينظم تحديد بطل الدوري.

⚽️ قائمة كاملة من الهدافين ل #الهلال هذا الموسم 🌟 pic.twitter.com/rFb7j6EoAo – دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (SPL) 2 يونيو 2022

وتنص اللائحة على أنه في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط ، يتم الاحتجاج بعدد النقاط التي حصل عليها الفريقان في المواجهات المباشرة بينهما ، وذلك في مصلحة الهلال بعد فوز القائد بالمركز الأول. ومباريات الدور الثاني.

📄 | #قدر يواصل تدريبه .. مروان سعدان يشارك. – نادي الفتح السعودي (FatehClub) 18 يونيو 2022

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة

# الفريق لعبه ف تي خ يقضي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 فوز 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 شاب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 اضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 تاي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 كوبرات 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الاهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الاتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 رائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الداخل 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 رزمة 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

موقع مكاني لحجز تذاكر مباراة الفتح والهلال

📢 | تذاكر المباراة! يمكنك الآن حجز تذاكر المباراة # فتح_هلال من خلال موقعي على الرابط التالي 👇🏻 – نادي الفتح السعودي (FatehClub) 18 يونيو 2022

تسجيل الدخول على رابط منصة مكاني makani.com.sa .

. انقر فوق تسجيل الدخول وقم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

اضغط على الفعاليات المتاحة وحدد مباراة الفتح والهلال.

حدد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها ، وحدد رقم المقعد ، ثم قم بالدفع الإلكتروني.

اطبع التذكرة على تطبيق توكلنا واظهرها عند دخولك ملعب المباراة.

التشكيل المتوقع للهلال ضد الفتح

ومن المنتظر أن يبدأ الأرجنتيني رامون دياز ، مدرب الهلال ، اللقاء بالقوة الأساسية ويسدد جميع أوراقه الفائزة من أجل الفوز وجمع النقاط الثلاث ، والتشكيل المتوقع على النحو التالي.

الحارس: عبدالله المعيوف.

خطوط الدفاع: الشهراني ، الجحفلي ، علي البلحي ، ناصر الدوسري.

خط الوسط: جوستافو كويلار ، كاريلو ، سالم الدوسري ، ميشيل ديلجاو.

المهاجمون: إيغالو ، ماريجا.

حكام مباراة الهلال والفتح في دور الـ 29 من الدوري

كشف الناقد الرياضي عبد الرحمن أباعود ، عبر حسابه الرسمي على تويتر ، أن مباراة الفتح والهلال المقبلة سيديرها الحكم التشيلي “روبرتو طوبار” ، والحكم البالغ من العمر 44 عامًا يدير سابقًا نادي Al- مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس الملك موسم 2022/2021 والتي انتهت بفوز الزعيم على الشباب بهدفين لهدف.

