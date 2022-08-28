الزكاة السعودية تحدد الغرامات المفروضة جراء عدم تسليم الإبلاغ الضريبي

إصدار الترتيبات والإجراءات الخاصة بتنفِيْذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عَنّْ المعلومات للأغراض الضريبية.

وأفادت صحيفة “أم القرى”، أمس الجمعة، بأن الترتيبات والإجراءات تهدف إلَّى ضمان قيام المؤسسات المالية المبلغة بتطبيق معيار الإبلاغ الموحد بشكل فعال، مع مراقبة التزام المؤسسات المالية المبلغة بشكل سنوي.

كَمْا تهدف الإجراءات إلَّى توضيح المخالفات والغرامات المالية المطبقة على المؤسسات المالية المبلغة.

تضمنت أحكام اللائحة الخاصة 11 مادة فِيْ المادة الأولى من التعاريف

1 – يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك

أ- الهِيْئة مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك.

ب- الترتيبات والإجراءات الترتيبات والإجراءات الخاصة بتنفِيْذ أحكام اللائحة بشأن عدم الإفصاح عَنّْ المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فِيْها.

ج- معيار الإبلاغ المشترك له المعَنّْى الوارد فِيْ الاتفاقية متعددة الأطراف بين الجهات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي المعتمد بالمرسوم الملكي رقم (م / 125) وتاريخ 12/1/1438 هـ.

د- قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفِيْذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) بتاريخ 10/5/1438 هـ.

هـ- المؤسسة المالية المبلغة أي مؤسسة مالية فِيْ المملكة العربية السعودية ليست مؤسسة مالية غير مُبلغ عَنّْها، يتم تحديد هذه المؤسسات بمزيد من التفصيل بالرجوع إلَّى معيار الإبلاغ الموحد و / أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، حسب مقتضى الحال.

2- باستثناء ما هُو منصوص عليه فِيْ الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فِيْ هذه الترتيبات والإجراءات المعَنّْى المحدد لها فِيْ اتفاقية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية أو معيار الإبلاغ المشترك، حسب مقتضى الحال.

المبحث الثاني

الغرض الغرض من هذه الترتيبات والإجراءات هُو

1- التأكد من أن المؤسسات المالية المبلغة تنفذ بشكل فعال معيار الإبلاغ المشترك و / أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.

2- مراقبة التزام المؤسسات المالية المبلغة بشكل سنوي.

3- توضيح المخالفات والجزاءات المالية المطبقة على المؤسسات المالية المبلغة.

المادة الثالثة نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه الترتيبات والإجراءات على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة لمعالجة عدم الإفصاح عَنّْ المعلومات للأغراض الضريبية وفقًا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفًا فِيْها والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 30/11/1438 هـ.

المادة الرابعة

مراقبة ومراقبة الامتثال – شهادة تدقيق سنوية

1- يجب على جميع المؤسسات المالية المبلغة إجراء ة سنوية وإصدار شهادة تتضمن تحديد ما إذا كانت المؤسسة المالية المبلغة تنفذ وتلتزم بفعالية CRS و / أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية كَمْا هُو مطلوب.

2- تشمل عملية الة – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي

أ- التأكد من تصنيف الكيان المعَنّْي على أنه مؤسسة مالية معَنّْية برفع التقارير.

ب- التأكد من أن المؤسسة المالية المبلغة قد طبقت الأنظمة والإجراءات الداخلية المناسبة لتمكينها من الالتزام بالأحكام.

ج- إجراء اختبار نموذجي فِيْما يتعلق بالحسابات الجديدة والحسابات القائمة والحسابات المبلغ عَنّْها والحسابات غير المبلغ عَنّْها.

3- يجب على المؤسسة المالية المبلغة تقديم نتائج شهادة الة للهِيْئة قبل تاريخ 1 أغسطس من كل عام، على أن يتم إرسال هذه الشهادة على البريد الإلكتروني للفريق المختص بتبادل المعلومات بالهِيْئة، وذلك بحسب الى الآتى الى القادم الى الم

أ- بخصوص معيار الإبلاغ الموحد ([email protected]).

ب- بخصوص قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ([email protected]).

4- يجب على المؤسسة المالية المبلغة تقديم شهادة تدقيق منفصلة لكل من معيار الإبلاغ المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.

المادة 5 المخالفات والعقوبات

حددت اللائحة غرامة عدم تسليم التقرير الضريبي، وفقًا لمعيار الإبلاغ المشترك و / أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية فِيْ أو قبل 31 مايو من العام التالي للسنة التقويمية التي يتعلق بها التقرير الضريبي، وغرامة قدرها (500) ريال. عَنّْ كل يوم تأخير بعد انتهاء الفترة المحددة لتقديم التقرير. الضريبة بشرط ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للغرامة 15 ألف ريال.

عقوبة الإخفاق فِيْ تقديم إقرار بالمعلومات الضريبية كَمْا هُو مطلوب بموجب النموذج المحدد لـ CRS و / أو FATCA هِيْ غرامة قدرها 5000 ريال لكل عائد خاص بدولة معينة.

تُفرض غرامة قدرها 5000 ريال أيضًا على أي شخص يقدم بيانات غير صحيحة أو غير كاملة فِيْما يتعلق بالمعلومات المطلوب تضمينها فِيْ إعلان المعلومات الخاص بنظام الإبلاغ المشترك و / أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت أنها كانت كذلك. لا يهدف إلَّى تقديم بيانات غير صحيحة أو غير كاملة.

يتم فرض غرامة قدرها 3000 ريال فِيْ حالة عدم تقديم إعلان المعلومات، وفقًا للطريقة الموضحة فِيْ CRS و / أو FATCA، من خلال تقديمه من خلال قنوات أخرى غير المتفق عليها بموجب CRS و / أو FATCA.

بالإضافة إلَّى تطبيق غرامة قدرها 3000 ريال على الامتناع عَنّْ التعاون مع الموظف المعَنّْي أثناء تأدية عمله وممارسة صلاحياته وفق معيار الإبلاغ الموحد و / أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.