الزكاة تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم الإقرارات

طلبت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، اليوم السبت، من دافعي الضرائب في قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة تقديم إقراراتهم الضريبية لشهر يوليو، في موعد أقصاه 10 أغسطس.

تجنب العقوبة بشكل افتراضي

وحثت الهيئة في بيان صادر عنها دافعي الضرائب على تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (www.zatca.gov.sa). وذلك لتجنب غرامة عدم السداد خلال الفترة المحددة، بمعدل 1٪ من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يومًا تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعا دافعي الضرائب في قطاع الأعمال الراغبين في مزيد من المعلومات حول استقطاع الضرائب إلى الاتصال به من خلال رقم مركز الاتصال الموحد (19993) والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو “اسأل الزكاة والضرائب والجمارك”. على Twitter (Zatca_Care).) أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

ما هي ضريبة الاستقطاع

تعد ضريبة الاستقطاع من الأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة والتي يتم خصمها من إجمالي دخل منشأة غير مقيمة في المملكة مقابل الخدمات التي تقدمها داخل المملكة، وفقًا للنسب المنصوص عليها في المادة 63 من لائحة قانون ضريبة الدخل.