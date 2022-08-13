الزكاة تطلق برنامج بناء الكفاءات لحديثي التخرج بـ13 مسارًا

أعلنت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، إطلاق برنامج تنمية المهارات في نسخته الخامسة، والذي يتضمن 13 مسارًا تدريبيًا مختلفًا، بهدف تحسين المهارات وزيادة الإنتاجية.

تفاصيل المسار

وأوضحت الهيئة أن القرائن تشمل القضايا المالية والإدارية والقانونية والتحليلية والمخاطر والاستراتيجية والتطوير والتواصل والوعي المؤسسي والأنظمة التقنية والرقمنة.

وأشار إلى أن المسارات تشمل أيضًا رأس المال البشري والعمليات والتدقيق الداخلي والهندسة وتسهيل الأعمال وتجربة العملاء والأبحاث والاستشارات الزكوية.

بناء الكفاءات

وأضاف أن بناء القدرات من أبرز البرامج التدريبية للخريجين الجدد، وهو جزء من المسؤولية الاجتماعية للهيئة، حيث يقوم بتدريب الشباب على مختلف المهارات المهنية وإكسابهم الخبرة العملية وإعدادهم. لدخول سوق العمل.