الزكاة مبادرة إلغاء الغرامات لا تشمل التهرب الضريبي

جددت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك دعوتها للمكلفين للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات الاقتصادية” لجميع الخاضعين للأنظمة الضريبية، والتي أطلقتها مؤخرا بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية للمنشآت. نتيجة انتشار وباء كورونا.

مبادرة هيئة الزكاة

وأوضحت الهيئة أن المبادرة دخلت حيز التنفيذ في بداية يونيو الماضي وستستمر حتى 30 نوفمبر 2022 م، وتشمل إعفاء دافعي الضرائب من غرامات التسجيل المتأخر في جميع الأنظمة الضريبية والتأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار. الضرائب. بالإضافة إلى غرامة تصحيح إقرار ضريبة القيمة المضافة وغرامات مخالفات الرقابة الميدانية المتعلقة بتطبيق أحكام الفواتير الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة. للإعفاء من الغرامات يشترط التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب أن يكون مسجلاً لمن لم يسبق له تقديم جميع الإقرارات التي يجب تقديمها إلى المصلحة والتي لم يتم تقديمها من قبل. ، مع الإفصاح الصحيح عن جميع الضرائب غير المفصح عنها، والسداد الكامل لأصل الدين الضريبي المتعلق بالإقرارات المراد تقديمها، أو تعديله للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة، مع إمكانية تقديم طلب للهيئة للتجزئة شريطة أن يتم تقديم الطلب ودراسته والموافقة عليه من قبل الهيئة خلال مدة المبادرة، وأن يتم سداد جميع الأقساط المتأخرة في مواعيد الاستحقاق وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

لا تشمل الغرامات المتعلقة بجرائم التهرب الضريبي

وأكدت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك أن المبادرة لا تشمل الغرامات المتعلقة بمخالفات التهرب الضريبي والغرامات التي تم دفعها قبل تاريخ نفاذ هذه المبادرة وغرامات التأخر في السداد المتعلقة بأصل الضريبة المدرجة في خطة الرسوم. . والتي يجب سدادها بعد انتهاء الفترة المحددة للمبادرة. تحقق من تفاصيل المبادرة من خلال دليلها المتوفر على موقعها الإلكتروني والذي يتضمن أبرز معالم قرار التنازل عن الغرامات، داعياً الجميع للتواصل مع عند وجود استفسارات حول المبادرة من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) والذي يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، أو من خلال حساب “اسأل الزكاة والضرائب والجمارك” على تويتر ([email protected]) أو بالبريد الإلكتروني[email protected]) أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).