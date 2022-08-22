الزكاة والجمارك توضح اشتراطات السماح بدخول طائرات التحكم عن بُعد إلى المملكة، اكدت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة العربية السعودية، انا الطائرات التي سيتم إدخالها من طائرات التحكم عن بعد يتم فصلها مباشرة عبر الجمرك اذا كانت تزيد عن وزن 250 غرام وبشرط الا تكون مزوده بكاميرا، وأصدرت الهيئة التابعة للزكاة والجمارك ان خلاف ذلك الوزن يتم اعتبار الطائرة من السلع التي تتقيد في استيرادها، حيث تتطلب إصدارا من الهيئة العامة للطيران المدني وجاء تأكيد الهيئة في بيان لها ردا على الاستفسار من احد اشخاص بشأن نوعية الطائرات التي يتم إدخالها في داخل المملكة العربية السعودية انه لا يتم ادخال اي طائرة لا توافي شروط الجمارك.

اشتراطات السماح بدخول طائرات التحكم عن بُعد إلى المملكة

أصدرت هيئة الزكاة والجمارك في المملكة العربية السعودية شروط خاصه لطائرات التحكم عن بعد للدخول عبر المملكة من أي مطار من مطارات المملكة العربية السعودية، وكان من ضمن الشروط لإدخال أي طائرة الى مطارات المملكة العربية السعودية من طائرات التحكم عن بعد، ان تكون اقل من 250 جرام والا تحمل كاميرا، وعليه يجب ان تكون الطائرة بدون كاميرا وعليه فان ذلك الخبر تم تأكيده من وزاره الزكاة والجمارك في المملكة العربية السعودية.

دخول طائرات التحكم عن بُعد إلى المملكة

وعن دخول طائرات التحكم عن بعد، فقد أصدرت هيئه الزكاة والجمارك في المملكة العربية السعودية بدخول الطائرات التحكم عن بعد عبر المطارات الدولية التي يتم من خلالها ادخال كافة البضائع بان دخول أي طائرة سوف يكون ضمن هيئه الزكاة والجمارك في المملكة العربية السعودية، وعليه كان من المفترض من هي الزكاة والجمارك السعودية ان تضع شرطًا مهما جدا او ان يقوم الشخص بإدخال الطائرة اقل من 250 جرام وان لا تحمل كاميرا صندوق الطائرة.

وبالحديث من المعلومات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول ادخال الطائرات التحكم عن بعد الى داخل المملكة العربية السعودية فقد اقرت هيئه الزكاة والجمارك، ان الطائرات التي سوف تصل الى المملكة العربية السعودية سوف تلتزم بشروط الدخول الى المملكة العربية السعودية عبر أي مطار من مطارات المملكة ضمن رقابة اوضعتها هيئه الزكاة الجمارك.