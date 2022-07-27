الزكاة والضريبة خصم المصروفات بالإقرار الضريبي في حالة واحدة

وأكدت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك أنه يمكن خصم المصاريف على الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة نشاط اقتصادي وتم تكبدها.

دليل دليل

رداً على الاستفسارات حول هذا الموضوع عبر تويتر، أضافت الهيئة أنه يمكن العثور على الدليل الإرشادي لخصم ضريبة المدخلات على الرابط التالي هنا.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة

وفي سياق متصل جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية بالالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪، مشيرة إلى استمرار زياراتهم التفتيشية للأسواق. . والشركات لضمان التزام المسؤولين بأحكام اللوائح الضريبية في المملكة.

وطالب المستهلكين بالإبلاغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة 15٪، عبر الموقع الرسمي للهيئة (هنا) أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية.