الزكاة والضريبة والجمارك توقّع اتفاقية تعاون في الشحن الجوي

وقعت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة ساتس السعودية، في مجال الشحن الجوي بجمارك مطار الملك عبد العزيز الدولي وجمارك مطار الملك خالد الدولي، بحضور معالي الوزير. محافظ مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

تفاصيل الاتفاقية

ووقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة نائب المحافظ لتسهيل التجارة وتجربة العملاء المكلف المهندس عبدالله الفنوخ فيما وقعها المدير العام لشركة ساتس السعودية لي فون كين.

وأوضحت الهيئة أن الاتفاقية تهدف إلى تسليم المهام التشغيلية لمبنى الشحن الجوي السعودي ساتس بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث سيسهم ذلك في رفع الكفاءة التشغيلية للمباني اللوجستية. . في الأماكن الجمركية.

تحديد المهام والمسؤوليات

بتوقيع هذه الاتفاقية ترغب الهيئة في تحديد المهام والمسؤوليات في الأعمال المتعلقة بالخدمات المقدمة لعملاء الهيئة من جميع الفئات المهام المتعلقة بتشغيل خدمات المناولة والحمالين والصيانة وجميع العمليات التشغيلية الأخرى والتي بدورها ستسمح بزيادة وتعزيز أداء مقدمي الخدمات اللوجستية في المساحات الجمركية وقيمتها المضافة للاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر 2022، وقعت الهيئة اتفاقية مماثلة مع شركة ساتس السعودية لتنفيذ المهام التشغيلية في مبنى الشحن التابع للشركة في جمارك مطار الملك فهد الدولي بالدمام.