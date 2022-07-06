الزمازمة جهاز ذاتي الخدمة في مساكن حجاج بيت الله الحرام

أطلقت شركة زمزم جهاز الخدمة الذاتية للسماح للحجاج بإيصال زجاجات مياه زمزم إلى منازلهم مجانًا، دون تدخل بشري من مقدمي الخدمة.

خدمات الجهاز

من خلال هذه الخدمة، يمكن للحجاج الحصول على 3 زجاجات من ماء زمزم يوميًا، من خلال بطاقة الحج الذكية من خلال “باركود” مخصص.

بشرى زمزم

يحافظ جهاز (بشرى زمزم) على العبوات عند درجة حرارة معتدلة، ويوفر كميات يومية تغطي جميع المنازل المختارة لبدء هذه التجربة، ويحتوي على شاشة عرض بعدة لغات، بينما يقوم فريق من الشركة بقياس فاعلية الجهاز. لتوليد أفضل الممارسات الميدانية وتوسيع هذه التجربة في مواسم الحج القادمة.