الزمالك أم بيراميدز.. من سيشجع جمهور الأهلي في صراع اللقب

الساعة 9 مساء الاثنين المقبل يتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة المباراة القادمة بين الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري.

ينتظر عشاق الكرة المصرية المباراة القادمة بين متصدر الدوري المصري الممتاز الزمالك وصاحب المركز الثاني بيراميدز.

ويبقى السؤال الذي يسيطر على الشارع الرياضي المصري، من سيكون الطرف الذي سيدعم جماهير الأهلي في مباراة الزمالك وبيراميدز، خاصة وأن الفريقين غريمان لدودان للأحمر.

وفيما يلي نستعرض المباراة التي ستشجعها جماهير الأهلي في مباراة الزمالك وبيراميدز بحسب لغة الأرقام.

مركز الأهلي والزمالك وبيراميدز

الزمالك يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 63 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة، وفاز في 20 مباراة، وتعادل 3 مباريات وخسر 4 مباريات.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، كما لعب 27 مباراة، وفاز بـ 18 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مباريات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 54 نقطة لكنه خاض 25 مباراة وتأجيلها مرتين وفاز في 16 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 3 مباريات.

ماذا تقول لغة الارقام

بلغة الأرقام الحالية، يهتم الأهلي بفوز بيراميدز على الزمالك، بشرط أن يفوز في مباراتيه المؤجلتين لمباراة الزمالك بالنقاط ويختلف بنقطة واحدة عن بيراميدز.

في حال فوز بيراميدز على الزمالك، سيجمد رصيد الأبيض عند 63 نقطة، بينما سيصبح رصيد بيراميدز 62 نقطة.

في حال فوز الأهلي بمباراتيه المؤجلتين والأخرى في الجولة المقبلة، سيكون رصيد الأهلي 63 نقطة وهو نفس رصيد الزمالك، فتكون الأفضلية لصالح الأهلي. .

أما انتصار الزمالك على بيراميدز، فيزيد الفارق بينه وبين بيراميدز إلى 7 نقاط، ومع الأهلي على النقاط إذا فاز الأخير في جميع مبارياته.