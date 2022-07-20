الزمالك الحكم بحبس محامي الخطيب لسب وقذف مرتضى منصور

أعلن نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، عن صدور حكم بحق المحامي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

أفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن المحكمة الاقتصادية أصدرت، اليوم الأربعاء، حكما بسجن محمد عثمان محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمستشار القانوني للنادي رقم 344 لسنة 2022. النادي. ، بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 10000 جنيه.

وأضاف موقع الزمالك جاء ذلك لأن محامي الخطيب ارتكب جريمة سب وقذف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واتهامه بالكذب.

وأشار إلى أن مرتضى منصور سيصدر بيانا بعد انتهاء مباراة الزمالك الأهلي في نهائي كأس مصر، عن التجاوزات التي ارتكبها محمد عثمان وبعض منتسبي الكابتن الخطيب بحقه في العامين الأخيرين. وصدرت عدة أحكام صارمة بالسجن لكنهم هاربون.

وختم “مرتضى منصور أرجأ بيانه لأنه كان مشغولا مع الفريق الأول الذي يلعب غدا مباراة مهمة بإذن الله في كأس مصر”.

يشار إلى أن الزمالك سيواجه نظيره الأهلي غدا، مساء الخميس، في نهائي كأس مصر الموسم الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء.