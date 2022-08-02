الزمالك الونش فقد الذاكرة في مباراة بيراميدز

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك، إن محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم، فقد ذاكرته في مباراة بيراميدز.

وقال أمير في تصريحات متلفزة “محمود حمدي الونش فقد ذاكرته بين الشوطين وكان لا بد من استبداله في الاجتماع”.

وأضاف “الرافعة ذهبت إلى المستشفى للاطمئنان عليه، وأشكره وجميع اللاعبين على مجهودهم في مباراة بيراميدز”.

وتعرض الونش لإصابة في الرأس خلال مباراة مشتركة مع عبد الله السعيد، أثناء مشاركته في مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري.

وتغلب الزمالك على بيراميدز 3-صفر في المباراة التي واجهته مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويواجه الزمالك الجونة في الجولة 29 من الدوري الممتاز، الجمعة المقبل، على ملعب الجونة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة في 28 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 26 مباراة.