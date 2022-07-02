الزمالك محمد عبد الغني جاهز لمواجهة المقاولون العرب

أعلن نادي الزمالك، استعداد مدافع الفريق محمد عبد الغني للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق الأبيض.

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك أن محمد عبد الغانم قد تعافى من إصابة في الكاحل ومن المقرر أن يواجه المقاولون العرب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض عبد الغني لإصابة في الكاحل خلال مباراة القمة ضد الأهلي في الدوري الممتاز.

وشارك محمد عبد الغني مدافع الفريق في تدريبات جماعية، بعد تعافيه من إصابته بكدمات في الكاحل، والانتهاء من برنامج التأهيل الذي كان يمر به في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر يوم الثلاثاء المقبل في اليوم الرابع والعشرين من مباريات الدوري الممتاز.