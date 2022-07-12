الزمالك والمقاولون العرب..موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

وتستعد الجماهير المصرية للمباراة التي طال انتظارها والتي ستجمع فريق الزمالك الكروي الأول بقيادة جوزيفالدو فيريرا، أمام نظيره نادي المقاولون العرب بقيادة محمود عودة، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم الثلاثاء 12 يوليو، الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الفارس الأبيض ضد المقاولون العرب ضمن فعاليات اليوم الرابع والعشرين للدوري العام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

ستنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب على قناة “اون تايم سبورت” المذيعة الحصرية للبطولة الحصرية.

تشكيل الزمالك المرتقب ضد المقاولين العرب

محمد عوض في المرمى.

عبد الله جمعة، محمود الونش، محمد طارق، حسام عبد المجيد في خط الدفاع.

سيد عبد الله “محمد أوناجم” والإمام عاشور ومحمد أشرف روقة وأحمد زيزو ​​وأشرف بن شرقي في خط الوسط.

سيف الدين الجزيري في خط الهجوم.

موقف الفريقين قبل مباراة اليوم

الزمالك يدخل هذه المباراة في المركز الأول برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني.

هذا الموسم لعب الزمالك 23 مباراة، وفاز في 16 مباراة، وخسر 4 مباريات وتعادل 3 مرات.

ويأتي فيوتشر في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة من 22 مباراة، وفاز في 3 وتعادل 11 وخسر 8 حتى الآن.