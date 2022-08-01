الزمالك وبيراميدز..موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يعرض لك “كورة 365” موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والتشكيل المتوقع والقنوات التي تبث الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2022.

ويسعى الزمالك للفوز بهذه المباراة أمام ناديه بيراميدز لمواصلة نمط الانتصارات في الدوري العام.

يأمل الزمالك في حصد جميع النقاط الثلاث أمام بيراميدز للاستمرار في المركز الأول في الدوري العام والاقتراب خطوة واحدة من التاج.

من ناحية أخرى، يطمح الفريق ذو اللون الأزرق الفاتح إلى المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الفارس الأبيض للصعود إلى قمة الجدول.

في الجولة الأخيرة، توج الزمالك بالدوري المصري بهدف نظيف أمام فوتورو

من جانبه حقق بيراميدز فوزا صعبا على البنك الأهلي بهدف نظيف في اليوم السابع والعشرين.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يبدأ موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الاثنين 1 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ مباراة الفارس الأبيض ضد فريق بيراميدز الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد بيراميدز

محمد عوض في المرمى

أحمد فتوح – محمود الونش – حسام عيد الماجد – حمزة المثلوثي في ​​الدفاع.

الإمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف وقاء – نيمار – زيزو ​​في الوسط

سيف الدين الجزيري على الهجوم

محاذاة الأهرامات المتوقعة مع الأهرامات

أحمد الشناوي في حارس المرمى.

حسين السيد، علي جبر، أسامة جلال، أحمد توفيق في خط الدفاع.

لعب توري ووليد الكرتي في وسط الملعب.

أمامهم رمضان صبحي، عبد الله السعيد، فخر الدين بن يوسف

المهاجمون فخري لكائي.

القناة التي تبث مباراة الزمالك وبيراميدز

ستنقل مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها على استاد “القاهرة الدولي” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

موقف الفريقين ضد صدام اليوم

يدخل الزمالك تلك المباراة ويتربع على صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 63 نقطة من 27 مباراة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.

هذا الموسم لعب الزمالك 27 مباراة وفاز في 20 مباراة وخسر 4 مباريات وتعادل 3 مرات.

مع دخول هذه المباراة، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

هذا الموسم، لعب فيوتشر 27 مباراة، وفاز في 18 مباراة، وخسر 4 مباريات وتعادل 5 مرات.

المباراة الاخيرة بين الفريقين.

يشار إلى أن مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور الأول انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاء لقاء الفريقين على ملعب “الدفاع الجوي” في إطار اليوم الحادي عشر من الدوري الممتاز.