الزمالك وراء سبب غياب نجم بيراميدز عن مباراة الأهلي

فجّر أحمد دويدار، لاعب الزمالك الأسبق، مفاجأة كبيرة بسبب غياب نجم كرة القدم لفريق بيراميدز الأول عن مواجهة الأهلي في كأس مصر.

واجه فريق كرة القدم الأول نادي بيراميدز، نظيره الأهلي، ظهر اليوم الأحد، في ربع نهائي كأس مصر من النسخة الماضية.

فاز الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي على حساب نظيره بيراميدز، برصيد هدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل الأحمر وطاهر محمد طاهر الأهداف وحسام حسن.

وقال دويدار، في تصريحات تلفزيونية، إن لاعب بيراميدز أحمد أيمن منصور لم يكن ضمن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي بسبب ضم الزمالك.

وتابع “تم استبعاد أحمد أيمن منصور من قائمة حزبي الأهلي وبيراميدز، بسبب توقيعه مع الزمالك، ولم يستبعد لأسباب فنية”.

وختم “بالنسبة لي تاكيس جونياس يتحمل جانبا كبيرا من خسارة بيراميدز للأهلي”.