الزمالك وسموحة.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

ويستعرض “كورة 365” موعد مباراة الزمالك وسموحة والتشكيل المتوقع للفريق الأبيض والقناة التي تبث المباراة.

يستضيف الزمالك نظيره سموحة، مساء الأحد، في الجولة 26 من الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك المباراة بروح عالية بعدما فاز بالكأس قبل أيام على حساب غريمه الأهلي.

وتغلب الزمالك على الأهلي 2-1 وفاز بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه.

بينما يهدف فريق سموحة إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزهم في جدول الدوري.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد.

بينما سيتم بث المباراة على Ontime Sports، المذيع الرسمي لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الخامس وله 39 نقطة حتى الآن.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

يتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

حراس المرمى محمد عوض، المدافع عبد الله جمعة – حسام عبدالمجيد – محمود الونش – حمزة المثلوثي – الوسط محمد عبد الغني – سيد نيمار – محمد أشرف رقة، المهاجمون يوسف أوباما – سيف الجزيري – أحمد السيد زيزو.

حكم مباراة الزمالك وسموحة

عينت لجنة الحكام محمود عاشور ليدير مباراة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز.

يساعد عاشور أحمد صلاح وأسامة السيد وجلال أحمد حكماً رابعاً.

بينما تكنولوجيا الفيديو في مباراة الزمالك وسموحة سيوجهها الحكم محمد عباس قابيل بينما يساعده مصطفى عطية.