الزمالك وسيراميكا كليوباترا..موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يستعد مشجعو الساحرة المستديرة وجماهير الكرة المصرية للمباراة القادمة التي سيشهد فيها الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا المماثل في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء 28 يونيو، الساعة التاسعة والنصف مساءً والعاشرة والنصف في المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات اليوم الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات التي تبث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وستنقل مباراة الفارس الأبيض، التي أخرجها البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، ضد نظيرته سيراميكا كليوباترا، وإخراج أحمد سامي، والمقرر إقامتها على “ستاد القاهرة الدولي” عبر قناة أون تايم سبورتس.

تشكيلة الزمالك المنتظرة أمام سيراميكا هي كالتالي

محمد عوض في المرمى.

محمد طارق، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة في خط الدفاع.

محمد اشرف رقة، الامام عاشور، سيف فاروق جعفر وسط الملعب.

اشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري واحمد سيد زيزو ​​في خط الهجوم.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يحتل سيراميكا المركز 11 برصيد 26 نقطة.