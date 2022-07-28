الزمالك وفيوتشر..موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يعرض لك “كورة 365” موعد مباراة الزمالك والمستقبل والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2022.

ويسعى نادي الزمالك للتغلب على نظيره نادي المستقبل في هذه المباراة لمواصلة اتجاه الانتصارات في الدوري العام.

ويأمل الزمالك في اقتناص النقاط الثلاث أمام فوتورو للاستمرار في المركز الأول بالدوري العام والاقتراب خطوة واحدة من التاج.

من جهته يطمح الفريق الأحمر والأسود إلى المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الفارس الأبيض لإظهار التواجد في المربع الذهبي.

وفي اليوم الأخير انتصر الزمالك على سموحة في الدوري المصري بهدفين.

في غضون ذلك، حقق المستقبل فوزًا كبيرًا على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 26.

موعد مباراة الزمالك والمستقبل

يبدأ موعد مباراة الزمالك والمستقبل اليوم الخميس 24 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ مباراة الفارس الأبيض ضد فريق المستقبل في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الزمالك والمستقبل ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد المستقبل

بناء الزمالك المتوقع أمام المستقبل سيكون على النحو التالي

محمد عوض في المرمى.

حسام عبد المجيد – محمود حمدي “البغيض” – حمزة المثلوثي في ​​الخط الدفاعي.

أحمد فتوح – الإمام عاشور – محمد عبد الغني – محمود عبد الرازق “شيكابالة” في خط الوسط.

أحمد سيد “زيزو” – سيد نيمار – سيف الجزيري في خط الهجوم.

القناة التي تبث مباراة الزمالك والمستقبل

ستنقل مباراة الزمالك والمستقبل المقرر إقامتها على استاد “الأهلي و السلام” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

موقف الفريقين ضد صدام اليوم

يدخل الزمالك تلك المباراة، ويحتل صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة من 26 مباراة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.

وخاض الزمالك هذا الموسم 26 مباراة، وفاز في 19 مباراة، وخسر 4 مباريات وتعادل 3 مرات.

مع دخول هذه المباراة، يحتل Future المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

هذا الموسم لعب فيوتشر 26 مباراة وفاز في 12 مباراة وخسر 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات.

المباراة الاخيرة بين الفريقين.

يشار إلى أن مباراة الزمالك والمستقبل في الدور الأول انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعقد اللقاء بين الفريقين على “استاد القاهرة الدولي” في إطار الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.