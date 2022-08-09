الزمالك ومصر المقاصة..موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

وتنتظر الجماهير المصرية المباراة القادمة التي ستجمع فريق الزمالك الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، أمام نظيره المصري المقاصة بقيادة سعيد مرازيق، في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

تنطلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم الثلاثاء 9 أغسطس الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً في المملكة العربية السعودية ضمن منافسات اليوم الثلاثين لأنشطة مصر. الدوري الممتاز.

القنوات التي تبث مباراة الزمالك ومصر المقاصة

وتذاع مباراة الفارس الأبيض أمام فريق الفيومي المقرر لها، على ستاد “القاهرة إنترناسيونال” عبر أون تايم سبورت المذيعة الحصرية للبطولة المصرية.

موقف الفريقين قبل مباراة الليلة

يدخل أول فريق كرة قدم لنادي الزمالك هذه المباراة، ويحتل المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة في 29 مباراة خاضها حتى الآن، وفاز بـ 22، وخسر 4، وتعادل 3 مرات.

بينما احتلت مصر المقاصة المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة في 29 مباراة وفاز 2 وخسر 18 وتعادل 9.