الزمالك يتخذ أولى خطوات ضم بديل أبو جبل

محمد ابو جبل

كشف الصحفي محمد شبانة، عن أولى خطوات مجلس إدارة نادي الزمالك للتوقيع على بديل لمحمد أبو جبل.

أبو جبل حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بالزمالك، انتهى عقده مع القلعة البيضاء، ووقع تعاقده مع نادي النصر السعودي.

مفاوضات الزمالك مع محمود جاد

وقال شبانة إن إدارة الزمالك دخلت في مفاوضات مع إدارة إنبي لتسوية الصفقة محمود جاد حارس الفريق النفطي.

وتابع “الزمالك حدد مبلغ مليون دولار مقابل اغلاق الصفقة والتوصل لاتفاق مع النادي البترولي”.

وختم “الزمالك يسعى للاستفادة من فشل الاتفاق مع جاد في رحلة الاحتراف الأجنبية لتوظيف الحارس”.

موعد مباراة الزمالك والمستقبل

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره المستقبل في اليوم السابع والعشرين من مسابقة الدوري.

وتقام المباراة الخميس المقبل في تمام الساعة 2100 بتوقيت القاهرة حيث يتصدر الزمالك 60 نقطة.